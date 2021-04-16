Жителей Самарской области в майские праздники просят не забывать о большой воде

Жигулевская ГЭС Фото: Shutterstock

Одну из главных тем весеннего сезона – половодье этого года и особенности работы гидростанций в этот период обсудили на встрече в пресс-центре редакции «Комсомольская правда – Самара». Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, которая связала два региона и две гидростанции – Жигулевскую ГЭС в Самарской области и Саратовскую ГЭС в Саратовской области. В брифинге приняли участие журналисты и блогеры Самарской и Саратовской областей. На их вопросы ответили директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов, главный инженер Саратовской ГЭС Александр Савкин, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов, начальник главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко и начальник ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова.

Участники встречи Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Согласно прогнозам синоптиков половодье на Средней Волге в этом году ожидается в пределах нормы. По данным Росгидромета запасы воды в снежном покрове в целом в бассейнах водохранилищ Волжско-Камского каскада составляют 52 мм, что соответствует 83% нормы и на 21 мм больше прошлогодних значений. В апреле приток воды в Иваньковское, Чебоксарское, Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское водохранилища ожидается на 20-45% меньше нормы для этого времени года.

Начальник Самарского Гидрометцентра Людмила Анурова рассказала то том, как развивается ситуация на реках Самарской и Саратовкой областей. Отдельно отметив, что на малых реках, таких как Кондурча, Сок, Чапаевка, Кутулук, уровень воды уже снижается. На Самарке, Сызрани и Малом Кинеле пик паводка ожидается в ближайшие дни. Когда Жигулевская ГЭС приступит к сбросу паводковых вод? Если ли еще свободная ёмкость в водохранилище? На эти вопросы подробно отвечал директор филиала ПАО « РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» Олег Леонов. Об оперативно обстановке в Самарской области рассказал начальник регионального главного управления МЧС России, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

Место есть!

Жигулевская ГЭС (филиал РусГидро) готова к пропуску паводковых вод. В ближайшее время ждем указания Федерального агентства водных ресурсов с точным графиком работы станции. Куйбышевский гидроузел – часть Волго-Камского каскада, весенний паводок – это совместный комплекс мероприятий для всех участников энергокаскада. Ориентировочно, с 1 по 10 мая ожидается максимальный сброс через нашу ГЭС - в районе 25-27 кубических метров.

- Это цифры, которые мы ежегодно обеспечиваем для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, - отметил директор филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» Олег Леонов. - Все плановые мероприятия в рамках подготовки сооружений станции к полноводному периоду в соответствии с утвержденными планами выполнены. В том числе обследование гидротехнических сооружений с привлечением специалистов Ростехнадзора. Гидроэнергетики готовы к любому развитию событий.

Директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Сейчас Жигулевская ГЭС проходит активную фазу половодья. Приток воды за последние три дня превышает 10 000 кубических метров в секунду.

- За 14 апреля приток составил 19 000 кубических метров в секунду, за 15 апреля - 17 700 кубических метров в секунду, - поделился цифрами Олег Леонов. - При этом в соответствии с действующим указанием Федерального агентства водных ресурсов, до 20 числа мы будем сохранять сброс воды в объеме 4 500-5 000 метров кубических за период. Если ситуация по притокам будет меняться, соответственно изменится и график пропуска. Пока станция Места в водохранилище еще предостаточно.

- Нормальный уровень воды в водохранилище 53 метра, сейчас вода на метке в 51,35. Следовательно, у нас в запасе еще 1,65 метра свободного объема. Это порядка 9,5 кубических километров, - отметил директор филиала - Жигулевская ГЭС. - Пока все идет в спокойном режиме.

И у соседей все спокойно

Как пояснила Людмила Анурова, на уровень воды весной влияет комплекс факторов, наиболее важны их них – увлажненность почвы осенью, глубина промерзания земли и интенсивности весенних процессов. - По прогнозам обстановка спокойная. Снег и лед уже сошли - все реки чистые, - рассказала начальник самарского Гидрометцентра и добавила, что у соседей тоже все спокойно. - На Волге в районе Саратова половодье заканчивается, на Дону пока уровень растет, но критических моментов быть не должно.

Начальник ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Саратовская ГЭС также уже готова к пропуску воды.

- В предстоящий паводковый период Саратовская ГЭС будет работать в режиме транзитного пропуска всей поступающей воды и поддержания уровня верхнего бьефа в пределах 27,5 - 28,2 метра. Такой режим характерен для станции круглый год. Согласно прогнозам уровень поступления воды в Саратовское водохранилище не превышает нормы, поэтому паводок прогнозируется в нормальном режиме. Максимальные сбросы воды не превысят 28 000 кубических метров в секунду. При этом уровень вода в нижнем бьефе в районе 21,3 метра в период майских праздников. Примерно такой же режим был у нас в 2018 году, - рассказал главный инженер Саратовской ГЭС Александр Савкин.

Обошлось без подтоплений

Начальник главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко в свою очередь отметил, что в этом году в период паводка удалось избежать подтопления населенных пунктов.

Начальник регионального главного управления МЧС России, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Согласно плану прохождение паводка и половодья на территории Самарской области в 2021 году и поручению губернатора были выполнены превентивные мероприятия на территории области. Особое внимание уделили подготовки муниципальных районов к таянию снега. Своевременная работа по подготовке русла реки Санчелки, дамбы у Тимофеевки, передислокации пожарной насосной станции. Это позволило не допустить подтопления населенных пунктов, - рассказал Олег Бойко. - Большая работа выполнена на территории Красноармейского района региональным министерством природных ресурсов. Там была произведена опиловка прибрежной зоны на реке Чапаевка в районе боеприпасного полигона на затороопасных участках. В случае затора было все необходимое для проведения взрывных работ. Сейчас река Чапаевка уже чистая, заторов не наблюдалось. Теперь основная задача, которая стоит перед муниципальными районами, - сохранить запас воды в гидротехнических сооружениях для нужд сельхозпроизводителей и местных жителей.

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Чтобы не застрять на острове

Начальник главного управления МЧС России по Самарской области обратился ко всем жителям региона, которые планируют провести майские праздники у воды, с просьбой внимательно следить за прогнозами сброса воды.

- Пик сбросов могут прийти на первые майские праздники. Рекомендуем жителям это учитывать. Были случаи, когда отдыхающие оказались отрезанными от большой земли. Смотреть за прогнозами можно на сайте Жигулевской ГЭС, МЧС или Приволжского гидрометцентра.