Самарца отправили в колонию строгого режима за убийство своего лучшего друга по прозвищу Бумер

Подсудимый полностью признал вину, но так и не смог вспомнить, за что убил товарища Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два Дениса в небольшом поселке в составе Самары жили «с переменным успехом» несколько лет – оба то и дело попадали в колонии за кражи и грабежи, но настоящей мужской дружбе это не было помехой.

Никто уже не вспомнит, в какой момент и за что один из Денисов получил прозвище «Бумер», но так его называли все друзья и знакомые.

Бумер погиб 8 декабря прошлого года от руки лучшего друга, который так и не смог вспомнить причины ссоры.

По словам друзей, Бумер был человеком спокойным, а Денис – наоборот: от первой же рюмки становился злым и агрессивным. Мужчины могли поспорить, но обычно быстро мирились.

8 декабря оба Дениса с друзьями пытались повесить полку соседке Наталье. Нужных инструментов не было, мужчины чертыхались, приходили, уходили, выпивали.

Денис в какой-то момент стал угрюмым, ушел домой. Его сожительница Анна, заглянув в комнату, испугалась: тот точил нож с весьма решительным видом. Бывало, что Денис поднимал на любимую руку, поэтому она сбежала к Наталье – подальше от беды. Но и там спрятаться от Дениса не удалось.

Едва компания повесила злосчастную полку и решила это дело отметить, как раздался стук в дверь – это был Денис. Наталья открывать ему дверь не хотела, но тот не уходил. И тогда поговорить с другом в подъезд вышел Бумер.

Что произошло между двумя мужчинами, по сей день остается тайной. Но когда Наталья услышала стон и выглянула в подъезд, увидела, как Денис выдергивает нож из шеи Бумера, и тот падает. Спасти его не удалось.

Денис испугался, убежал, каким-то образом избавился от ножа. Но когда его задержали, вину признал. Правда, так и не смог вспомнить, за что убил друга. Память не прояснилась и в судебном заседании. Тем не менее, в деле было достаточно доказательств его виновности.

- 15 апреля суд признал его виновным в убийстве, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Яна Кудряшова. – Его приговорили к 9 годам и 6 месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил, у Дениса еще есть время на его обжалование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Держись, сына у тебя больше нет»: в Самаре раскрыли убийство парня по прозвищу Бумер

Правда, мотива у обвиняемого нет: погибший был его лучшим другом (подробности)