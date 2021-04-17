Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

37 тур Футбольной национальной лиги свел в Самаре лидера «Крылья Советов» и главное открытие весенней части чемпионата воронежский «Факел».

Подопечные Олега Василенко после возобновления сезона потеряли очки только в двух матчах – сыграли вничью с «Нефтехимиком» 1:1 и проиграли «Алании» 0:2. Все остальные встречи закончились победами «Факела», в том числе над «Оренбургом» и «Нижний Новгородом».

Впрочем, у «Крыльев» статистика еще более впечатляющая. Самарцы выиграли все матчи после возобновления сезона, в том числе две игры в Кубке России у представителей Премьер-лиги «Химок» (4:0) и «Динамо» (2:0).

Подопечные Игоря Осинькина идут на первом месте в турнирной таблице ФНЛ с отрывом от «Нижнего Новгорода» в четыре очка и матчем в запасе. «Факел» на 10-ом месте.

Самарцам в предстоящей встрече не помогут четыре футболиста. Это Александр Гацкан, Дмитрий Цыпченко и Денис Якуба, которые восстанавливаются после травм, а также Сергей Божин, который в прошлом матче ФНЛ против «Волгаря» получил красную карточку.

Еще один игрок, отметившийся удалением в той игре, Максим Витюгов сможет принять участие в поединке с «Факелом». Его красную карточку отменили на заседании КДК РФС.

Футбольные Самару и Воронеж связывает давняя история. Команду «Крылья Советов» в Куйбышеве создали в 1942 году в том числе из работников воронежского завода.

В чемпионатах России и СССР «Крылья» и «Факел» встречались 19 раз. Здесь цифры на стороне самарцев – девять побед против пяти у воронежской команды. Еще пять игр завершались миром.

В первом круге этого сезона «КС» и «Факел» сыграли вничью 1:1.

Прямая трансляция матча Крылья Советов – Факел 17 апреля 2021

Начнется в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому) на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В прямом эфире игру покажет «Яндекс эфир». Также следите за трансляцией встречи на сайте samara.kp.ru.