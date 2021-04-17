11-ая подряд победа самарской команды. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» увеличили рекорд ФНЛ до 11 побед подряд. Самарцы на своем поле разгромили воронежский «Факел» 5:1. Примечательно, что в этом голевом празднике толком не поучаствовал лучший бомбардир «Крыльев» и ФНЛ Иван Сергеев. Представляем вашему вниманию обзор матча 37 тура ФНЛ Крылья Советов – Факел, который прошел 17 апреля 2021.

Вряд ли кто-то сомневался, что «Крылья» в этой встрече будут играть не первым номером, однако «Факел» мог навязать борьбу самарцам и зацепиться за очки. Тем более, что в первом круге воронежцы на своем поле выгрызли у «Крыльев» ничью. Да и последние результаты «Факела» вызывали у болельщиков из Воронежа оптимизм – всего одного поражение и одна ничья после возобновления сезона.

Однако «Крылья» быстро показали, кто на «Солидарность Арене» хозяин. На 10-ой минуте Александр Солдатенков открыл счет. Сделал он это эффектным кивком головы, стоя спиной к воротам, после подачи со штрафного.

Ну а удвоил преимущество хозяев Владислав Сарвели. Болельщики давно ждали, когда этот футболист найдет свою игру и, похоже, дождались. Сарвели сам разогнал атаку, в которой и забил. Он отдал передачу на Дмитрия Кабутова, добежал до штрафной соперника, отклеился от защитника и получил обратную передачу от Кабутова аккуратно в ноги и в идеальном месте – подними голову и кати мимо вратаря. Так Владислав и сделал – 2:0.

Безусловно, все ждали голов от Ивана Сергеева (которому остается пять мячей до повторения рекорда первого дивизиона) и у форварда «КС» в первом тайме был шикарный шанс, чтобы сократить это отставание. Вот только даже сам Сергеев не понял, как он промахнулся мимо пустых ворот с двух-трех метров.

Впрочем, «Факел» тоже не отсиживался в обороне. Заметнее всех был Хызыр Аппаев. И его можно понять – нападающий «Факела» в 2011-2012 годах выступал за «Крылья». Понятно, что он очень хотел забить своей бывшей команде.

Это рвение выливалось не только в опасные моменты, но и в фолы. Аппаев играл жестко и вступал в перепалки с игроками «Крыльев».

Однако забил не Аппаев, а вышедший на замену Максим Максимов. Он, кстати, забивал самарцам и в первом круге.

После подачи с углового защитники «Крыльев» забыли про Максимова. Тот принял мяч и эффектным ударом вколотил его в сетку ворот хозяев – 2:1.

Тут же «Крылья» восстановили перевес в два мяча. Владислав Сарвели вывел Ивана Сергеева один на один с вратарем «Факела» Александром Саутиным. Однако форвард «Крыльев» бить не стал, а отдал на Романа Ежова. Тот и вколотил мяч под перекладину пустых ворот – 3:1.

На 72 минуте Игорь Осинькин убрал Ивана Сергеева. Вместо него вышел Егор Голенков. Впервые за долгое время Сергеев ушел с поля без забитых голов.

За восемь минут до конца встречи «Факел» остался вдесятером. Валерий Почивалин сфолил на Егоре Голенкове и получил вторую желтую. К мячу подошел Юрий Горшков, который запустил мяч низом и без шансов для вратаря – 4:1.

Точку в этой встрече поставил Голенков. Егор получил передачу от Ежова и в окружении двух защитников хладнокровно пробил мимо вратаря «Факела» - 5:1.

«Крылья» продолжают свое победное шествие. Подопечные Игоря Осинькина после возобновления сезона не то что не проиграли, ни разу не потеряли очки. Однако впереди у самарцев серьезное испытание – полуфинал Кубка России против «Ахмата» в Грозном.

Игра пройдет в среду, 21 апреля.