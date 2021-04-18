«Позвольте вашу ручку!»: как фотограф стал мастером по маникюру из-за пандемии

Юрий поменял не только работу, но и внешность Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

Коронавирус отменил фотосессии

Героя нашей публикации зовут Юрий. Ему 29 лет и он работает мастером по маникюру. На полках в его студии красуется бесчисленное количество лаков для ногтей, цветовая палитра, а также приборы, которыми он мастерски владеет

В 2014 году молодой человек выпустился из стен Оренбургского государственного педагогического университета, получив специальность журналиста. Но по большому счету ни дня не проработал журналистом, не считая времени, потраченного на практику и стажировку. В этой отрасли его не устраивали зарплаты, поэтому Юра решил стать фотографом — там все казалось выгоднее.

Работать фотографом в Оренбурге оказалось сложно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— 2020-ый год. Здравствуйте! Ковид, пришлось перепрофилироваться. До этого я семь лет вместе с еще одной выпускницей журфака работал в качестве фотографа. У нас была своя фотостудия. До 2019 года все было вполне нормально: у нас шла прибыль. Но потом все стало хуже и хуже, поэтому нам пришлось закрыть фотостудию, — рассказывает Юрий Субботин корреспонденту «КП-Самара». — Еще до карантина все вдруг стали ужиматься по деньгам, а фотостудия оказалась на самой прибыльной сферой: люди практически перестали заказывать фотосессии.

Найти новую работу помогли сестры

По словам Юрия, уйти с головой в сферу индустрии красоты ему предложили сестры.

— Я не знал, куда податься. И сестры предложил мне поработать мастером по маникюру. Я подумал, что это прикольно и решил попробовать. Разумеется, немного посмеялся над тем, что лучше бы ногти пошел пилить, чем «вышку» получать, — рассуждает Субботин. — Сейчас у меня потихоньку растет клиентская база. Среди них есть и мужчины.

Многих знакомых Юрия удивила — неужели представители сильной половины человечества тоже пользуются услугами мастера по маникюру? Парень уверенно отвечает — действительно, находятся и те, кому по долгу службы приходится следить за кистью рук и иметь ухоженные ногти. Со временем человек привыкает ходить ухоженным и приходит снова. При этом, по утверждениям Юры, расценки для обеих полов одинаковые.

Юрий красит ногти и женщинам, и мужчинам Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Если сравнивать услуги фотографа с услугами индустрии красоты, то есть много отличий. Здесь, например, гораздо приятнее работать с людьми. Клиенты оставляют положительные отзывы. А в моей предыдущей сфере деятельности, если клиенту не понравится фотография, то можно много негатива услышать в свой адрес. Концентрация конфликтных ситуаций в фотографии и здесь значительно отличаются. К примеру, за год работы фотографом доходило до того, что мне не хотелось брать трубку телефона.

Субботин рассказывает, что в его нынешней работе получается достаточно большая сумма дохода:

— Если сравнивать с другой сферой, то у меня в среднем зарплата выходит как у строителя: порядка 35-40 тысяч рублей в месяц. Если столько же по деньгам, то зачем перетруждаться физически? Или же если сравнивать в плане расходников с фотографией, то раньше мне приходилось покупать за огромные суммы фотоаппараты. Нормальный фотик стоит от 70 тысяч рублей и выше. Также стоит учитывать. что техника изнашивается. Плюс к этому, люди стали требовать большего за меньшее количество денег. У нас в Оренбурге есть топовые фотографы, которые зарабатывают гораздо больше. Но у них есть имя и имидж, а начинающим фотографам сделать себе имя оказалось не так легко. То есть, ты либо топовый фотограф, либо обычный среднеценовой фотограф и страдаешь от того, что с тобой конкурируют низкоценовые фотографы, жутко демпингуют и не дают нормально работать.

У молодого человека очень много лаков Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

Молодой человек нисколько не жалеет о смене деятельности.

Покупка лаков — это наркомания

— Это просто какая-то наркомания. Скупаешь и скупаешь лаки и все время кажется, что их мало. Есть баночки, которыми я не красил никогда и никому. Главное — останавливать себя периодически, потому что можно зайти в магазин и остаться без денег, — продолжает Юрий. — В сфере индустрии красоты нагрузка другая, здесь я могу спокойно поработать: никто не кричит, не заваливает дополнительной работой сверх нормы. Я не чувствую себя вымотанным и в конце дня мне не хочется убивать людей!

Юрий мечтает о том, чтобы работать на себя, а не на кого-то еще. В таком случае и зарплата будет больше:

— Очень хороший маникюрный мастер в Оренбурге может зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц.

Новая работа приносит молодому человеку не только деньги, но и удовольствие Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На вопрос о том, как относятся родственники и близкие к его новому необычному увлечению, парень уверяет, что ему абсолютно все равно! Он даже покрасил волосы и брови и рыжевато-желтый цвет, хотя раньше был брюнетом. Справедливости ради стоит отметить, что Юра — далеко не единственный, кто выбрал деятельность в сфере индустрии красоты.

Так, в Краснодаре бывший капитан спецназа год назад бросил службу и теперь пилит ноготочки женщинам. Похожий случай произошел и в Сыктывкаре. Здесь бывший десантник ВДВ нашел свое призвание в ногтевом сервисе. Коронавирусная инфекция во многих открыла новые таланты.

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