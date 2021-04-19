В гости к жителям Новой Самары приехали космонавт и веселые роботы

Праздник прошел у дома №56, где недавно поселилась семья белых мишек. Фото: ГК «Финстрой»

В полном составе

В этом году наша страна с размахом отмечала 60-летия со дня первого полета человека к звездам. Россияне гордятся своим соотечественником Юрием Гагариным. И дружные жители «Новой Самары» - не исключение. В минувшие выходные дети и взрослые молодого микрорайона с размахом отметили День Космонавтики. Организатором яркого события, как обычно, выступила группа компаний «Финстрой». Праздник прошел у дома №56, где недавно поселилась семья белых мишек – кстати, на днях к двум небольших медведей присоединилась их огромная мама. Теперь вся компания из трех зверей в сборе на радость новосамарцам – дети не только фотографировались с мишками, но и катались на них верхом. Арт-объект очень понравился и семье Журавлевых, которая пришла на День космонавтики полным составом.

- В нашем микрорайоне часто проходят такие праздники: спасибо группе компаний «Финстрой». На каждом подъезде были расклеены афиши с приглашением . Мы такие праздники никогда не пропускаем, поэтому пришли все вместе – я, жена, двое детей. Всякие конкурсы развлекательные для детей, бег, прыжки - замечательный праздник, - говорит глава семьи Кирилл.

Ребят встречал «настоящий» космонавт. Фото: ГК «Финстрой»

Сколько минут лететь до Луны?

Ребят встречал настоящий космонавт с надписью СССР на шлеме, веселые роботы Валли и Ева. Они провели для малышей немало интересных конкурсов, и викторин. Теперь ребята знают, сколько километров до Луны и сколько времени до нее добираться, а также много других космических секретов. В перерывах между спортивными интеллектуальными состязаниями юные артисты радовали зрителей песнями и танцами – под них мальчишки и девчонки научились космически танцевать.

- В этот теплый и солнечный день мы проводим праздник для детей, но, похоже, родители получают не меньше удовольствия, - считает «космонавт» Павел. – Мероприятие посвящено Дню космонавтики, 12 апреля. И между этим праздником и Новой Самарой немало общего. Молодой микрорайон – это прорыв, современные технологии. Как и в космонавтике, здесь используется все лучшее, чего достигло человечество.

Робот Валли знает, как увлечь ребят. Фото: ГК «Финстрой»

Юные гости охотно фотографировались на память как с медведями, так и в тематической фотозоне.

- Такие яркие фотографии получились. Мы во всех конкурсах поучаствовали: и старшей внучке, которой 12 лет было также интересно, как и младшей – ей всего пять. Организаторы постарались, - делится впечатлениями жительница Новой Самары Ирина Комарова.

Робот Ева: вместе с Валли они провели немало веселых конкурсов. Фото: ГК «Финстрой»

Награды и общение

17 апреля также были подведены итоги творческого конкурса, в котором приняли участие многие юные художники «Новой Самары». Условия просты: надо было нарисовать рисунок на тему «Мечты о космосе» и отнести его в офис продаж группы компаний «Финстрой» в преддверии Дня космонавтики, 11 апреля. Все конкурсанты получали гарантированные призы, а победители награждены еще раз в рамках Космического праздника. Работы участников были выставлены на большом стенде, и их с удовольствием разглядывали гости. Все работы были прекрасны, а ребята, которые пришли на праздник, получили еще награды – картины по номерам.

Необычная фотозона: память о Дне космонавтики. Фото: ГК «Финстрой»

- Мы узнали о конкурсе из соцсетей. Дочка очень любит рисовать, но ей всего три года, поэтому я, конечно, ей немного помогала, - признается мама маленькой Ларисы. – А сегодня пришли на праздник и не пожалели: очень весело.

От желающих принять участие в конкурсах и викторинах отбоя не было. Фото: ГК «Финстрой»

Такие мероприятия в «Новой Самаре» давно уже стали доброй традицией. Совсем недавно жители микрорайона дружно провожали зиму и угощались масленичными блинами. А сегодня – еще один праздник. И это приятный повод встретиться с соседями, пообщаться с друзьями и провести время всей семьей.