Как перестать терять ресурсы и время?

За шесть месяцев на предприятии был организован мини-конвейер по производству корпусов подстанции - благодаря этому решению в разы увеличилась выработка. Фото: Александра БЕЛОВА

Первые итоги уже через полгода

Повысить прибыль без лишних вложений – вполне реально. В этом убедились руководители и сотрудники ОАО «Самара-Волгоэлектромонтаж». Самарское предприятие стало одним их первых, где реализуется национальный проект «Производительность труда».

Компании-участники получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций. Спустя полгода специалисты ФЦК подвели первые итоги работы по оптимизации процесса изготовления трансформаторных подстанций.

- В рабочую группу вошли наши эксперты и сотрудники предприятия, в основном молодежь, - рассказывает старший руководитель проекта «Федеральный центр компетенций» Константин Пашутин. - За счет применения принципов и инструментов бережливого производства удалось достичь значительных результатов по оптимизации производственного процесса и повышению эффективности на конкретном предприятии.

Амбициозные цели

Бережливое производство помогает видеть потери энергии, рабочих ресурсов, времени и устранить их. Вы сможете делать больше, а уставать меньше. И пример ОАО «Самара-Волгоэлектромонтаж» весьма нагляден.

- Движение персонала, перемещение деталей и комплектующих было затруднено. Все переносилось вручную,- продолжает Константин Пашутин.

За шесть месяцев на предприятии был организован мини-конвейер по производству корпусов подстанции - благодаря этому решению в разы увеличилась выработка. Были изготовлены уникальные стеллажи для хранения листового металла. Они выполнены так, что специально подобранные латунные ролики позволяют одному человеку без особого напряжения выкатывать площадку, на которой находится 3,5 тонн металла. Детали и запчасти теперь хранятся по-новому. Это позволило освободить более 100 кв м. полезной площади. Недавно установленное светодиодное освещение позволяет оперативно выявлять и исправлять дефекты.

- Предварительные итоги радуют: увеличилась производительность труда, культура производства, снизились и продолжают снижаться издержки. Пока мы применили это только в одном цехе, но в планах внедрение этих методик и на других участках производства: цели мы ставим амбициозные, а команда у нас молодая и активная. Практически каждый сотрудник внес свой вклад в рационализаторский процесс, - говорит генеральный директор предприятия Евгений Сорокин.

Производительность труда на пилотном участке выросла почти на 70%. Всего за три года – а именно на этот срок рассчитана реализация нацпроекта – выработку продукции планируется увеличить на треть. Это позволит повысить зарплаты сотрудникам: на предприятии работает более 400 человек.

Хороший импульс

Статья участником нацпроекта очень просто. Достаточно оставить заявку на сайте производительность.РФ.

- Перемены к лучшему после введения методик бережливого производства - это результат участия в национальном проекте. Я думаю, это даст хороший импульс к дальнейшему улучшению, позволит предприятию подняться на новый уровень. - отметил руководитель управления аэрокосмического и оборонно-промышленного комплекса, производства машин и оборудования и коммуникационных связей министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Окунев.

Всего в Самарской области 55 компаний и предприятий уже завершили работу по внедрению технологий бережливого производства. Выработка в среднем составляет около 133%.

НАША СПРАВКА

Одна из главных целей нацпроекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, — внедрить на предприятиях несырьевого сектора систему бережливого производства и за счет этого вывести их на темпы роста производительности труда по 5% в год. Таким образом, к 2024 году производительность труда в стране должна вырасти на 25%.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — ключевой элемент опережающего экономического развития региона. К концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 169 предприятий губернии.