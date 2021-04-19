"Крылья Советов" готовятся к выходу в финал Кубка России Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов» — 1-1 (победа «Крыльев» в серии пенальти).

21 апреля 2021 года «Ахмат» на своем стадионе в Грозном принимает самарские «Крылья Советов». Матч 1/2 финала Бетсити — Кубка России по футболу начнется в 17:00 по самарскому времени и обещает получиться очень напряженным.

У «Крыльев» дела после зимней паузы складываются наилучшим образом. Подопечные Игоря Осинькина только выигрывают. В предыдущей стадии этого турнира они сенсационно обыграли «Динамо». Ранее — «Химки». На групповом этапе «КС» обыгрывали «Ротор». Все это доказывает, что команда из ФНЛ вполне способна конкурировать с клубами из РПЛ. С сотавом зелено-бело-синих также все в порядке — Сергеев, Зиньковский и другие лидеры в строю.

У «Ахмата» не все так однозначно. Команда на 10 месте в Премьер-лиге и чередует победы с поражениями. В последнем туре они уверенно одолели «Химки», но ранее получили три мяча от «Уфы». Неплохо выглядят Мелкадзе и Ильин. Один из самых опасных игроков грозненцев — Бериша. Хорошо знаком гостям и главный тренер хозяев Андрей Талалаев. Он поработал в Самаре не так долго, ушел после вылета клуба в низшую лигу, и этот факт вполне добавляет принципиальности к предстоящей игре.

Букмекеры делают ставку на «Ахмат». Средний коэффициент на них — 2,45. На ничью — 3,05. На «Крылья Советов» — 3,35.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в среду, 21 апреля. Болельщики с города на Волге там тоже будут — для них организован бесплатный чартер. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по самарскому времени. Поединок покажут на «Матч ТВ». Следите за трансляцией на «КП-Самара».