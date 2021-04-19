В Самаре отметили Международный день цирка

В этом году празднование Всемирного дня цирка приходится на 17 апреля Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

17 апреля 2021 года в Самаре отпраздновали широко отмечаемый во всём мире Международный день цирка. Каждый год он празднуется в третью субботу. Учреждён праздник был для того, чтобы отдать должное работникам циркового искусства и их вкладу, а так же порадовать любителей цирка яркими новыми представлениями.

На площади перед цирком встречал зрителей под праздничничные мелодии духовой оркестр "Самарец" Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Самарский цирк присоединился к празднованию и приготовил для всех жителей области яркую праздничную программу. На площади перед цирком всех встречал духовой оркестр «Самарец», в фойе гостей радовали интерактивные зоны, клоуны, мастер-классы, фотоэкспозиция и художественная выставка.

Празднику не было конца. Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

С поздравлениями к артистам цирка, а также ко всем любителям этого вида искусства, обратились министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш и глава администрации Ленинского внутригородского района Самары Елена Бондаренко.

Воспитанники детских цирковых студий демонстрировали свое мастерство в различных цирковых жанрах. Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

В антрактах гостей ждало интересное научное шоу с химическими экспериментами и опытами. Всем маленьким зрителям клоуны дарили воздушные шарики.