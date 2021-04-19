Миллионеры, землевладельцы и нищие: сколько заработали самарские депутаты за 2020 год

Народные избранники поделились сведениями о своих доходах Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутаты Думы г.о.Самара раскрыли данные о доходах и собственности за 2020 год. Они опубликованы на официальном портале гордумы. Журналист «КП-Самара» пролистал а опубликованную информацию и выяснила, кто из народных избранников оказался самым «богатеньким Буратино», а кто, напротив, едва сводил концы с концами.

Перевозки, подарок и хлеб

Самый большой доход в 2020 году из всех городских народных избранников получил депутат от Кировского района Алексей Монахов. Он заработал 149 миллионов рублей. В эту сумму вошел и доход от предпринимательской деятельности – на сайте гордумы информация об этом депутате отсутствует, однако согласно данным открытых источников Алексей Борисович является индивидуальным предпринимателем и исполнительным директором ООО «Промышленные технологии». Бизнес депутата связан со сбором неопасных отходов и деятельностью грузового транспорта. Алексей Борисович задекларировал участок 3172 кв.метра, жилой дом в 33,3 кв.метра и 58-метровую квартиру. Самый богатый городской депутат Самары живет довольно скромно – ему принадлежат два грузовика МАЗ, маломерное судно и моторная лодка «Прогресс-2».

Второе место в рейтинге самых богатых депутатов города досталось Владимиру Рябушкину, также избранному по Кировскому району. За год сумма дохода депутата составила 103,5 миллионов рублей. В эту сумму вошли доход от продажи недвижимого имущества и доход, полученный в порядке дарения. При этом из имущества у Владимира Юрьевича значится только 30-метровая квартира. Автомобиля у депутата, если верить декларации, и вовсе нет.

Третью строчку рейтинга занял Эдуард Галстян, избранный по Красноглинскому району. За год он заработал 98,5 миллиона рублей, его супруга – еще 590 тысяч. Эдуард Галстян владеет собственным производством хлебобулочных изделий. В собственности семьи земельный участок в 1000 кв. метров, 60-метровая квартира, нежилое здание 1146 кв. метров, в пользовании - еще несколько земельных участков. Также в собственности немало транспорта: депутату принадлежат LADA VESTA и семь грузовиков, у супруги - TOYOTA СAMRI, BMW X5 xDrive30d, LEXUS RX270 и еще пять грузовиков.

Трансформаторная подстанция, «Лексус» и мотоцикл

На четвертом месте оказалась Анна Сараева, избранная по Советскому району. Анна Александровна - мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо, главный тренер сборных команд Самарской области и старший тренер ПФО по дзюдо среди женских команд, владелец собственного спортивного клуба дзюдо. За год она заработала 42,8 миллионов рублей. У Анны Сараевой нет автомобиля, но есть доли в двух земельных участках и квартире площадью 48 кв метров, Также в собственности нежилое здание площадью 19,9 га и четверть трансформаторной подстанции.

Замыкает пятерку самых богатых депутатов города заместитель председателя гордумы Сергей Рязанов (избран по Самарскому району). За год Сергей Владимировия заработал всего 17,7 миллионов рублей (включая доход от продажи недвижимого имущества), его супруга - еще 847 тысяч. Сам депутат «безлошадный», а вот супруга ездит по городу на Лексусе RX350 . Живет семья в 123-метровой квартире, в собственности еще три – 64,6, 65 и 76,7 метров, гараж, три земельных участка, жилой дом 246,4 кв метра, нежилое помещение 38 метров и семь нежилых зданий.

К слову председатель Думы Алексей Дегтев заработал за год гораздо меньше – всего 2,7 миллионов рублей. Почти столько же, 2 млн, заработала его супруга. Спикеру гордумы принадлежат доли в трех квартирах, два земельных участка, легковой автомобиль УАЗ 31514 и мотоцикл RACER RC200ZH. В собственности супруги числится легковой автомобиль ХУНДАЙ TUCSON 2.0 AT 4 WD.

Ниже прожиточного минимума

Также стало известны имена самых бедных депутатов гордумы. Согласно опубликованным декларациям, меньше всего заработал избранный по Куйбышевскому району Борис Ликс. На сайте думы отмечается, что он работает помощником руководителя крупной строительной компании, однако его доход за 2020 год составил 0 рублей. Видимо, депутату и его двоим несовершеннолетним детям пришлось жить за счет супруги, доход которой за год составил 368,5 тысяч рублей, то есть всего около 30 тысяч в месяц. Тем не менее, у семьи в пользовании значится три квартиры – 91 м, 60 метров и 63 метра, у депутата имеется легковой автомобиль БМВ760, а у у супруги - РЕНО KAPTUR.

Не лучше и положение Данила Морозова. Депутат, работающий генеральным директором ООО «Возрождение», вместе с несовершеннолетним ребенком был вынужден существовать на доход в 36,6 тысяч рублей в год, то есть 3 тысячи в месяц. При этом живет народный избранник в 100-метровой квартире и передвигается по городу на автомобиле Toyota Land Cruiser 200.

Замыкает тройку самых бедных депутатов города избранная по Советскому району, генеральный директор ООО «Рентл-рум», Алина Бакаева. Она возглавляет действующую при горадминистрации единую комиссию по определению получателей субсидий. Но это не помогло ей заработать – годовой доход составил всего 118,7 тысяч рублей – меньше 10 тысяч в месяц. Женщина была вынуждена жить на эти деньги с несовершеннолетним ребенком. В собственности у Алины Дамировны значится земельный участок 1440 квадратных метров, жилой дом 79 кв.м, в пользовании – 80-метровая квартира.

Квартиры и коттеджи

Из деклараций стало понятно, у кого из депутатов больше всего недвижимости и земельных участков. Список возглавил Владислав Широчин: семья живет в доме площадью 557,8 кв. метров на участке в 8 соток. В собственности супруги депутата квартира 42,4 метра и треть 69-метровой квартиры. В семье три нежилых помещения и 10 земельных участков.

У семьи депутата Романа Синельникова доли в семи земельных участках, два нежилых здания и доля в третьем, часть двух нежилых помещений и три квартиры – 36, 41,6 и 136 кв. метров.

Семье народной избранницы Елены Свиридовой принадлежит семь земельных участков, жилой дом 397,8 кв.метров, 102-метровая квартира и половина 43-метровой, нежилое здание и гараж.

Семья депутата Сергея Рязанова живет в 123-метровой квартире, в собственности еще три – 64,6, 65 и 76,7 кв. метров, гараж, три земельных участка, жилой дом 246,4 кв. метра, нежилое помещение 38 кв.метров и семь нежилых зданий.

Замыкает пятерку депутатов-«землевладельцев» Яков Резников. В собственности его семьи значаится два земельных участка, жилой дом площадью 607,6 кв. метров и три квартиры – 32,1, 107,6 и 105,5 кв метра.

Иномарки, мотоциклы и снегоходы

Некоторые народные избранники оказались равнодушны к недвижимости, зато уделили больше внимания транспорту – как автомобильному, так и водному. Например, у Романа Синельникова в семье нет автомобиля, зато есть гидроцикл и прицеп (не совсем понятно, зачем он нужен при отсутствии авто), а у супруги – целых шесть маломерных судов. У Юрия Левина в собственности «ТОЙОТА СЕКВОЯ», снегоход ARCTIC CAT BEARCAT 570 XT, снегоболотоход CFMOTO TERRALANDER 800 и моторное судно SEA RAY 355.

У семьи Эдуарда Галстяна в собственности 12 грузовиков, LADA VESTA ,TOYOTA СAMRI, BMW X5 xDrive30d и LEXUS RX270. У Елены Свиридовой в собственности значится LEXUS RX300 AWD, у ее супруга - еще два легковых авто LEXUS LX570 и ВИС 234700-40, а также грузовой автомобиль Nyundai Porter IIПРИЦЕП 8213В7. А у Дмитрия Черкасова в семье имеется легковые авто Land Rover DISCOVERY 3, ТОЙОТА РАВ 4, мотоцикл Yamaha XJR 1300R и прицеп к легковому автомобилю 710864.