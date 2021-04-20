В Самаре 28 человек написали Тотальный диктант-2021 на «пятерку»

10 апреля 2021 года в Самаре прошел очередной Тотальный диктант. Фото: Олег ЗОЛОТО

10 апреля 2021 года в Самаре прошел очередной Тотальный диктант. В прошлом году из-за пандемии он был преимущественно виртуальным, в этот же раз, благодаря улучшению обстановки, участников смогли пригласить на несколько традиционных офлайн-площадок в областной столице. Самарский университет, медицинский университет открыли площадки только для своих студентов, а вот библиотеки и Самарский филиал Московского государственного педагогического университета открыли двери для всех желающих. В итоге в этом году в Самаре Тотальный диктант написали 405 человек, 28 из них - на отлично. По количеству отличников лидирует медуниверситет - 7 человек. По 5 отличников в библиотеке № 8 и в библиотеке № 1 СМИБС.

Более того, в этом году все желающие могли написать диктант онлайн и самостоятельно отправить работу на проверку. Получил развитие и формат #пишемдома, который был опробован в прошлом году, в условиях жестких ограничений. Согласно правилам участник получал бланк и ручку в одном из пунктов выдачи (как правило, при площадке), писал дома под диктовку на сайте, а затем приносил работу на проверку на ту же площадку. Особенность этого варианта заключается в том, что участник не претендует на оценку. В этом году формат #пишемдома использовали 11 участников.

Новинкой 2021 года стал диктант на английском языке, который проходил в рамках акции. В нашем городе его писали на двух площадках - в Самарском университете и Самарской областной универсальной научной библиотеке. Проверили знание английского языка 59 человек.

Также организаторы рассказали, что в Самаре в этом году большой интерес к акции проявили именно студенты.

- Можно сказать, студенческая молодёжь «увидела» себя в этой просветительской акции. Было много добровольцев из студенческого сводного отряда «Крылья» Самарского университета, которые откликнулись на призыв принять участие в шестом по счету Тотальном диктанте в университете. Пришли студенты, обучающиеся на разных курсах институтов технического и гуманитарного профилей, - рассказала «КП-Самара» координатор площадки, доцент кафедры социальных систем и права Самарского университета Елена Бондарчук.

Напомним, что в прошлые годы в Тотальном диктанте в Самаре участвовали более 1000 человек, и наш город неоднократно претендовал на звание столицы акции. В будущем организаторы намерены вновь добиться таких результатов.

СПРАВКА КП

Проверить свой результат можно будет на сайте https://totaldict.ru/samara/ Для этого нужно ввести свои ФИО и кодовое слово.