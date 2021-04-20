Изучал химию с энциклопедией: оператор из Тольятти победил в конкурсе «Профессионал года»

Единственным тольяттинцем из числа победителей в номинации «Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве» стал сотрудник ПАО «КуйбышевАзот» Андрей Иванов.

Министерство промышленности и технологий Самарской области подвело итоги регионального конкурса «Профессионал года». На звание лучшего специалиста претендовали лаборанты химанализа, токари, шлифовщики, фрезеровщики, слесари, электрогазосварщики, швеи, аппаратчики и операторы в различных направлениях производственной деятельности. Единственным тольяттинцем из числа победителей в номинации «Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве» стал сотрудник ПАО «КуйбышевАзот» Андрей Иванов.

«Хотелось развития и интересных задач»

В прошлом году Андрею исполнилось 35 лет. Он трудится на предприятии уже почти 11 лет. Сейчас Андрей Иванов занимает должность оператора ДПУ в цехе №5 слабой азотной кислоты. Как он сам признается, попасть на завод и найти дело своей жизни ему помог счастливый случай.

- После окончания колледжа и института довелось поработать в различных местах, искал себя, приобретал новые профессиональные навыки, учился работать с людьми - рассказал Андрей Казаков журналисту «КП-Самара». – Когда вернулся из армии в 2008 году, то из-за кризиса было непросто найти достойную работу. Но мне повезло устроиться на «КуАз», где я смог реализоваться как профессионал.

Уже во время работы Андрей Иванов познакомился с начальником цеха №5 Владимиром Николаевичем Гусаком, который смог разглядеть в парне потенциал и его тягу к знаниям и развитию. Приступив к обязанностям оператора дистанционного пульта управления (ДПУ) Андрей с энтузиазмом принялся оттачивать свое мастерство и вникать во все нюансы сложного производства.

- Наверное, звучит несколько странно, но в школе химия меня практически не интересовала. Предмет как предмет. И только оказавшись на химическом производстве, я понял, насколько это увлекательная наука и сколько интересного она в себе таит, - признается Андрей. – Моим наставником на новом рабочем месте стала Любовь Викторовна Бахина. Она прекрасно смогла объяснить и разложить по полочкам весь технологический процесс, однако я хотел знать больше и самостоятельно штудировал научную литературу, практически выучив наизусть химическую энциклопедию. До сих пор продолжаю обучение, так как работа постоянно ставит передо мной новые задачи, для решения которых требуется повышать свой уровень знаний и развиваться. На предприятии непрерывно идет модернизация производства, совершенствуются технологические процессы, и нужно соответствовать новым запросам. Мне это очень нравится.

Нашел свое призвание

На «КуйбышевАзоте» Андрея Иванова знают как квалифицированного специалиста, который добросовестно относится к своим должностным обязанностям и успешно осваивает новые сложные компьютерные программы и высокотехнологичное оборудование. Он уже имеет допуск к исполнению обязанностей начальника смены и, при необходимости, отлично справляется с этой ответственной работой.

Кроме того, Андрей Иванов передает опыт начинающим специалистам, успешно выступая в роли наставника. Молодой человек уже сумел подготовить пять операторов ДПУ и дать им путевку в профессию.

- Наставничество – это очень интересно. Ты не только обучаешь молодых специалистов и помогаешь им, но и ежедневно проверяешь собственные знания, - делится профессиональными секретами Андрей. - Такая работа приучает все время находиться в тонусе, пополнять профессиональный багаж и подкреплять свой опыт. Ведь, если что-то сам знаешь недостаточно хорошо, как объяснишь и поможешь другим?

Как признается Андрей, рабочие задачи его увлекают с головой. Поэтому победа в конкурсе «Профессионал года» значит для него немало – ведь это признание не только его собственных профессиональных умений и навыков, но и свидетельство того, что молодой человек действительно нашел свое призвание.

- Думаю, что победить мне помогли качества, которые необходимы в работе каждый день: дисциплинированность, ответственность, хорошее знание технологии, особенностей химических процессов на сложном производственном объекте, - добавляет Андрей Иванов.