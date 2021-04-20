Шутка про бомбу в самолете не зашла: пассажиров рейса Самара-Москва эвакуировали из-за 18-летнего парня

Из-за молодого человека из самолета вывели 184 пассажира Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 апреля в самарском аэропорту Курумоч произошла весьма неприятная ситуация. Почти 200 пассажиров сняли с рейса Самара-Москва, а в самолете, на которым они должны были лететь, искали бомбу. Виной переполоха стала неудачная шутка 18-летнего парня.

Сообщение о заминировании воздушного суда столичной авиакомпании «Смартавия» поступило в линейный отдел полиции от экипажа самолета. Пилоты уже вовсю готовились отправиться в Домодедово, когда им резко пришлось поменять планы.

— На борту находился 18-летний парень. Я слышал, что он собирался в командировку, но в последний момент начальник ему позвонил и все отменил, — делятся очевидцы.

Молодой человек решил, что лететь в Москву ему незачем, и захотел незамедлительно покинуть салон самолета. Перед уходом он попытался блеснуть чувством юмора и немного не рассчитал степень своих острот.

— Стюардесса спросила, в связи с чем он уходит. Парень в шутку сказал, что спешит, так как воздушное судно заминировано, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Слова юноши не остались без внимания. Из-за его неудачной фразы 184 пассажира этого рейса полтора часа ждали, пока судно проверят правоохранители. Взрывных устройств или других подозрительных предметов обнаружено не было.

Сейчас по факту происшествия организовано проведение процессуальной проверки. По ее итогам будет решено, стоит ли наказывать юмориста.