Свежие новости о «Крыльях Советов» на 20 апреля 2021: «Факел» и «Амкал» повержены, пора в Грозный

В матче с "Факелом" впервые за долгое время не забил Иван Сергеев Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

У футбольных болельщиков из Самары много поводов для радости. Главная команда региона с начала 2021 года только побеждает, в субботу она оформила сразу два разгрома и теперь готовятся к противостоянию в полуфинале Кубка России с «Ахматом». Рассказываем о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 14 апреля 2021.

Справились без голов Сергеева

Воронежский «Факел» волжане принимали на «Солидарность Арене» в субботу, 17 апреля. Игра шла довольно ровно, но «Крылья» лучшие реализовывали свои шансы. Счет был открыт уже на 10 минуте — Солдатенков здорово пробил головой после навеса Горшкова со штрафного. На 24 минуте Сарвели устроил классную распасовку с Кабутовым и сделал счет 2-0.

На 60 минуте Максимов сократил отставание гостей, но уже через 3 минуты Ежов снова сделал преимущество хозяев комфортным. На 84 минуте Юрий Горшков ударом со штрафного увеличил отрыв «КС». В дополнительное время Егор Голенков установил окончательный счет — 5-1. Это уже 12 крупная победа «Крыльев Советов» в этом сезоне.

Перед игрой в субботу "КС" поддержали травмированного Дмитрий Цыпченко Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Впервые за долгое время не забил лучший бомбардир клуба и ФНЛ Иван Сергеев. Вот что сказал по этому поводу главный тренер «КС» Игорь Осинькин:

— Иван сам понимает, что сейчас главное не индивидуальные рекорды, а командные. Соперники очки тоже не теряют, ответственно проходят последний отрывок и «Оренбург», и «Нижний». Учитывая, что паузы у них есть, а у нас практически нет, нам сложнее.

Блогерам тоже досталось

Сразу после игры «Крыльев» с «Факелом» на «Солидарность Арене» прошел еще один матч. Другие «Крылья Советов», в состав которых вошли ветераны клуба, чиновники и местные общественники, сошлись с командой популярных блогеров — «Амкалом». Эта встреча началась с приветственной речи губернатор Дмитрия Азарова, а закончилась также разгромом.

Счет открыли футболисты «Амкала», Блатов забил гол. Но после этого гости только доставали мяч из сетки. Хет-триком отметился Антон Бобер. Еще по мячу записали на свой счет Игорь Шевченко, Анатолий Дикарев и Ярослав Скоробогатов.

После игры с "Амкалом" участники матча устроили фотосессию Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Болельщики остались в восторге. Они не замолкали на протяжении двух противостояний подряд и поддерживали своих любимцев. В перерыве зрители имели возможность пробить пенальти голкиперам Евгению Фролову и Федору Маслову. В вип-зоне любители футбола могли выиграть специальные футболки «Крыльев» с автографами ветеранов команды.

Впереди у «Крыльев Советов» не менее важные матчи. Одна из главных игр сезона пройдет уже в среду, 21 апреля. В Грозном зелено-бело-синие сойдутся с «Ахматом» в 1/2 финала Кубка России по футболу. Игра начнется в 17:00 по местному времени. Рассудит ее Владимир Москалев из Воронежа.

Информация для болельщиков

В Чечне «КС» не останутся без поддержки. Дмитрий Азаров добился организации бесплатного чартера, который за счет банка «Солидарность» доставит фанатов на игру. Среди владельцев абонементов в клубном Instagram даже провели розыгрыш на этот рейс. Спортивный директор команды и ее легендарный нападающий Сергей Корниленко достал из лототрона имена 30 победителей, которые отправятся на полуфинал.

В ФНЛ ближайшая игра у самарцев в субботу, 24 апреля. В Ярославле им предстоит соперничать с «Шинником». Начало встречи — в 15:00. Главный судья — Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга.

Отметим, что уже открыта продажа билетов на матч 38 тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Торпедо» (Москва), который состоится на «Солидарность Арене» в среду, 28 апреля, в 19:00. Стоимость — от 150 рублей.