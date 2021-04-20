Бесит начальник? Бери в руки шашку! Какой вид спорта поможет победить стресс, трудоголизм и застенчивость

Шашками машут не просто так, а с пользой для ума Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решить сложную задачу или придумать креативный проект поможет бег, а избежать конфликта – бокс. Занятия спортом помогают не только подтянуть фигуру, но и стать умнее, более творческим и работоспособным. Сейчас – в преддверии летнего сезона – тренеры и медики советуют выбирать необычные активности на свежем воздухе. Разобрали самые интересные из них и рассказываем, какие проблемы получится решить с их помощью.

Фланкировка казачьими шашками

Фланкировка казачьей шашкой - древнее искусство владения холодным оружием, комплекс движений клинком, при котором задействуется все тело. А потому и эффект получается комплексным.

- Фланкировка – это подготовка туловища к рукопашному бою. Она учит владеть своим телом, сохраняет равновесие, развивает гибкость, выносливость и чувствительность. Именно это, а отнюдь не грубая физическая сила, главные качества воина, - говорит тренер по фланкировке Евгений Маклов.

Но помимо физического развития фланкировка помогает сохранять душевное, эмоциональное и духовное равновесие, развивает выдержку и способность к концентрации. Согласитесь – полезный навык! При фланкировке оказываются задействованы участки мозга, которые, например, среднестатистический офисный работник больше нигде не использует в своей жизни. А еще этот вид физической нагрузки отлично помогает выплеснуть негативные эмоции и излишнюю агрессию. Так что если вас бесит начальник на работе, достали коллеги или поругались с близкими – не копите негатив в себе, лучше займитесь фланкировкой.

Сап-серфинг позволяет привести мысли в порядок. И на свежем воздухе побыть. Фото: Анастасия Борисова

Сапсерфинг и виндсерфинг

Сапсерфинг и виндсерфинг – два близких вида спорта, но и по физической нагрузке, и по влиянию на эмоциональную сферу они здорово различаются между собой. Виндсерфинг – катание на доске с парусом – многим уже привычен и знаком. Сапсерфинг же – катание на доске стоя с веслом. Этот вид спорта родом с Гавайских островов быстро завоевывает популярность.

- Секрет популярности сапсерфинга – в его простоте. Кататься на сапах может любой, от 7 до 70 лет, никакой особенной физической подготовки для этого не требуется, - рассказывает тренер школы «Windsamara» Александр Прохоров. – Правда, это касается только катания сидя. Если же вы хотите грести стоя, то тут уже физическая нагрузка возрастает. Развивается чувство баланса, координация движений. При желании можно добавить в греблю активности – тогда отлично прокачиваются мышцы пресса, рук, ног и даже спины.

Эксперты уверяют – катание на сапах не поможет выработать быстроту реакции и «прокачать» мозги, однако здорово поможет расслабиться и обрести эмоциональное равновесие.

Совсем другое дело – виндсерфинг. Катание на доске под парусом гораздо более динамичный вид спорта, который требует учитывать скорость и направление ветра, волны и множество других факторов. Поэтому хотя непосредственно физической нагрузки там поменьше, чем в сапсерфинге, катание на доске с парусом учит концентрации, быстроте реакции и развивает оба полушария мозга.

Взаимодействие с собаками - возможность отвлечься от проблем. Фото: Александр Прохоров

Гонки на собачьих упряжках и дог-трекинг

Видов спорта, в которых участвуют собаки – множество. Это не только классические зимние гонки на собачьих упряжках в нартами, на лыжах (скиджоринг) или с санями-пулкой. Существуют и бесснежные виды спорта - каникросс (бег с собакой), байкджоринг (велосипед и собака), карт (специальная техника на колесах и собаки) и спортивный дог-треккинг - пеший поход с собакой по пересеченной местности. Физические нагрузки на группы мышц, которые прокачивает спортсмен, везде разные. А вот влияние на эмоциональную сферу и психологическое состояние во всех этих видах спорта схожие.

- Собака – самое честное существо, которое любит тебя просто за то, что ты есть, и не приемлет фальши. Не только человек воспитывает собаку, но и одновременно собаки воспитывают человека, - говорит руководитель деревни ездовых собак «Серебро Севера», президент международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест» Светлана Семенова. – Спорт с собаками учит человека доверять, прислушиваться к нуждам своих четвероногих партнеров, заботиться о них. Время, проведенное наедине с собаками и природой, очищает голову и успокаивает. Для человека, который контактирует с собаками, это огромная психоэмоциональная разгрузка, снятие напряжения, возможность отвлечься от проблем.

Чирлидинг - не только для детей. Фото: Анна Захарова

Чирлидинг

Чирлидинг( Cheerleading) – один из самых зрелищных видов спорта, выросший и танцев групп поддержки футбольных и бейсбольных команд. Чирлидинг сочетает в себе в себе спортивную хореографию и акробатику, спортивный джаз и гимнастику.

- Заняться чирлидингом можно в любом возрасте, главное – желание, - говорит тренер команды «Чир спорт Мехзавод» Анна Захарова. – Силовые нагрузки и растяжки помогут подтянуть физическую форму, тело станет более гибким, улучшится осанка. Но самое главное – танец помогает раскрепоститься, выплеснуть энергию и эмоции. Чирлидинг - командный вид спорта, потому учит поддерживать друг друга, доверять и дружить. И побороть застенчивость, конечно, которая мешает предложить свою идею и получить поддержку от начальства.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Ну чего ты плачешь, на тебе шашечку»

Вера Цыганкова, радио «Комсомольская правда»

- Когда я первый раз взяла в руки шашку, я находилась в состоянии сильного эмоционального напряжения – предыдущие два месяца выдались сложными и на работе, и дома. Еду в такси на занятие, а щекам слезы сами по себе, хотя я вообще очень редко плачу. Приезжаю, а Евгений меня успокаивает: ну чего ты плачешь, на тебе шашечку. Я еще спросила - а почему не деревянную, для тренировки? А он отвечает: нет, тебе нужно сразу такую. Показал мне первые движения, и через 5 минут я была как новая. Потом уже анализировала и поняла, что в эти пять минут, я полностью сконцентрировалась на шашке и своем теле, и все остальное просто отпустило. Это самая настоящая медитация. Ну а потом я не раз вспоминала про необходимость концентрации: стоит только расслабиться, и шашкой мгновенно прилетает! Почувствуешь себя уверенно и бесстрашно - тоже прилетает. Голову я себе разочек довольно сильно разбила, потом была внимательнее. Но самое интересное, что этот эффект отражается и на других аспектах жизни. В работе стала спокойнее, внимательнее к деталям, это как-то само собой получается. В общем, полезно. И вообще женщина с шашками смотрится эффектно!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Всегда, когда мы имеем дело с тревогой, стрессом, агрессией или депрессией, мы в первую очередь нормализуем режим дня пациента и добавляем туда физическую нагрузку, которая помогает человеку почувствовать свое тело, - говорит клинический психолог многопрофильного медицинского центра «Реавиз» Валерия Ишутова. – При выборе вида физической нагрузки важно не только состояние здоровья пациента, но и его темперамент и проблема, с которой он обращается. При одних психологических проблемах человеку необходимо расслабление, при других – выплеск напряжения, при третьих – концентрация. Из повседневных нагрузок часто рекомендуем ходьбу, плавание, йогу. Но хороший эффект дают и более экзотические направления. Например, стрип-дэнс помогает женщинам раскрепоститься, почувствовать свое тело, развить женственность, фланкировка шашками – поставить под контроль агрессию, боксирование – выплеснуть негативную энергию.