Вместо родника – зловонное болото: в военном городке под Самарой канализация стекает прямо в ручей у жилых домов

Озеро в Рощинском больше напоминает свалку. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В поселке Рощинский под Самарой разрастается настоящая экологическая беда. Канализационные стоки от жилых домов военного городка вместо очистных сооружений отправляются прямиком в местный ручей под окна домов и дальше в родниковое озеро. Местные жители задыхаются от зловонных испарений, но власти лишь разводят руками, а разные ведомства переадресовывают проблему друг другу.

«Невозможно окна открыть»

Тревогу забили ребята из юнармейского отряда «Рощинец» 15й Гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады в/ч 60900. Молодые люди уделяют большое внимание экологии, проводят беседы об охране природы с малышами, собирают мусор во время экологических рейдах. Но в этот раз ребята столкнулись с ситуацией, разрешить которую самостоятельно оказались не в силах.

- В старом городке поселка есть родниковое озеро и ручей между домами. Раньше, в 1980-е годы оно было чистым, жители купались там летом, - рассказывает руководитель юнармейского отряда «Рощинец» Галина Дубровина. - Но с тех пор, как в 90-х годах перестала работать очистная система, весь сток из домов и военных казарм выходит прямо в озеро, а ручей имеет вид заброшенной свалки с очень специфическим запахом! От этого страдают и жители, и военнослужащие: озеро находится рядом с военной частью 90600, мимо этого ручья ежедневно ходят на службу военнослужащие, этим воздухом дышат и солдаты, и жители ближайших домов,. Воздух и вода не соответствуют никаким санитарным нормам. В результате летом невозможно открыть окна, а у жителей старого городка высокий процент аллергий и заболеваний дыхательных органов.

Зловонное озеро расположено прямо под окнами жилых домов. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Юнармейцы признаются: они конечно могут провести экологический десант и убрать из ручья и озера скопившийся мусор. Но только одной уборкой территории вопрос не решить.

- Необходимы кардинальные изменения – капремонт очистных сооружений, реконструкция и укрепление берегов ручья, оборудование прибрежной территории, - объясняет Галина Дубровина.

«Земля принадлежит военным»

Юнармейцы решили не сидеть сложа руки и направили обращения как гражданским, так и военным властям – вплоть до администрации президента. Однако полученные ответы их обескуражили. В администрации поселка рассказали: после обращения юнармейцев в конце января представители инспекции по охране окружающей среды совместно с чиновниками из администрации Волжского района обследовали озеро. Выводы экспертов оказались неутешительными: на озере действительно складывается неблагоприятная экологическая обстановка, выявлено несколько нарушений закона «Об охране окружающей среды» (копия ответа имеется в распоряжении редакции «КП-Самара»). Однако поскольку выяснилось, что земля принадлежит военным, а коммунальные услуги в поселке оказывает «Центральное жилищно-коммунальное управление минобороны РФ» (ЦЖКУ), гражданские власти ограничились направлением соответствующего обращения в адрес ведомства.

Экологические проблемы Рощинского заметны даже на снимках из космоса. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Забыли про канализацию»

Военные власти оказались более многословными. В филиале ЦЖКУ по Центральному военному округу объяснили, что причиной проблемы стало расширение военного городка №110 в поселке Рощинский в 1994 году.

- Сооружение канализационного напорного коллектора к вновь строящимся очистным сооружениям от старого жилого фонда не было предусмотрено, а возможно существовавшие ранее очистные сооружения, принимающие канализационные стоки от этих объектов не сохранились, - говорится в ответе Галине Дубровиной от военного ведомства. – На момент приемки ФГБУ «ЦЖКУ» фондов военного городка в эксплуатацию в 2017 году каких-либо очистных сооружений в старом фонде не имелось.

В ведомстве признали – для того, чтобы устранить проблему, требуется прокладка новых канализационных сетей и строительство канализационной насосной станции. А это – немалые затраты, денег на которые пока нет.

- Заявка на строительство и реконструкцию этих объектов направлена в федеральный центр, но пока решение по финансированию этих работ не принято, - разводят руками военные. – Аналогичная заявка подана и по линии нацпроекта «Экология». Но по этой программе финансирование работ в военном городке №110 возможно только с 2023 года.

Кстати, выяснилось, что еще в 2019 году военные обращались к руководству Самарской области с просьбой выделить деньги на решение проблемы из регионального бюджета. Однако областные власти так и не смогли найти законного механизма для такого финансирования.

Пока ведомства перекладывают ответственность друг на друга и ищут деньги на строительство «потерянных» инженерных сетей, сотни жителей Рощинского и военнослужащих мотострелковой бригады вынуждены каждый день дышать канализационными испарениями. И с приближением летней жары проблема с каждым днем становится все актуальнее.

Редакция «КП-Самара» направила запрос по сложившейся ситуации в минЖКХ Самарской области, однако на момент публикации материала ответ не был предоставлен.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.