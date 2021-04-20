"Я не собираюсь ломать все о колено": новый глава музея им. Алабина рассказал о грядущем ремонте и выставках

Андрей Кочетков рассказал о грядущих изменениях в музее Фото: Екатерина АНАНЬЕВА

На радио «Комсомольская правда» новый директор краеведческого музея им. Алабина Андрей Кочетков рассказал, в каком виде принял свое «хозяйство», что будет меняться в экспозиции и какой ремонт ждет здание. Публикуем самые интересные выдержки из интервью.

Андрей, какими были Ваши первые впечатления от новой должности?

- Для меня это было резкое вхождение в дело. Сначала было ощущение, что я попал в какое-то шоу, и только через четыре часа я начал понимать, что происходит. Конечно, сейчас я все еще продолжаю во всем разбираться, но главное, что я чувствую - ответственность. Мы работаем на деньги налогоплательщиков и должны действовать с умом.

Как принял коллектив?

- Хорошо. Я не чувствую никакого противодействия. Сейчас вникаю, как устроено музейное сообщество России, и там меня тоже принимают. Нужно понимать, что я пришел не ломать музей о колено. У меня такое ощущение, что мне в руки попал диковинный старинный предмет, и его нужно бережно отреставрировать, чтобы он радовал людей.

Что будет происходить в музее в первую очередь?

- Мы ждем капитальный ремонт, средства на него заложены на 2023-2024 годы. До этого времени будем составлять техзадание, заниматься проектированием. Само здание нужно будет серьезно обследовать, есть ряд проблем, которые надеемся решить в ходе капитального ремонта. Не хотелось, чтобы он пережил такую трансформацию, как библиотека, которую зашили вентфасадом. Хочется максимально все сохранить. Некоторые вещи достаточно будет хорошо помыть, например, мраморную лестницу.

А что вы хотите изменить сейчас?

- Первое, о чем мы стали говорить с новым министром культуры, это первый этаж. Там задержалась креативная экономика 90-х. Мы не против, чтобы там были коммерческие проекты, но это должно соответствовать современности. Сейчас нужно холл расчистить от визуального мусора. И это место может стать культурным пространством с кафе и образовательным центром. Чтобы люди не шли только на какую-нибудь выставку, а просто приходили отдохнуть, в том числе зимой, и знакомились с тем, что у нас есть.

Нужно понимать, что наши конкуренты не только другие музеи, но и те же самые торговые центры. Мы должны думать, как привлечь людей, чтобы им дать возможность интересно проводить время.

А будут ли какие-то изменения в самих выставках?

- Что касается самой экспозиции: есть остатки ленинского мемориала, ее делали очень хорошо, с иголочки. А в 90-е туда переехал краеведческий музей, все встраивалось в этот мемориал. Но сейчас все хаотично существует в пространстве, и там нет единой истории, которую рассказываем посетителю, а хотелось бы ее создать.

Исчезнет ли из музея портрет Ленина?

- Выдающееся произведение искусства из уральских камней - это неотъемлемая часть здания, независимо от идеологии, с ним не нужно ничего делать. Сама форма крыши обусловлена существованием этого гигантского портрета, чтобы он просто уместился.

Что еще появится?

- Я уже начал встречаться с профессионалами ресторанного бизнеса, с которыми мы разговариваем о том, как создавать здесь общепит. И будем встречаться с другими экспертами. Было бы неправильно самому сесть и рисовать, как мне нравится.

Будет ли меняться территория перед музеем?

- Музей должен работать с городским пространством. Прилегающая территория - это первое место, куда музей должен совершать свою интервенцию. Мы должны думать не только о комфорте гуляющих, но и привносить образовательные функции, пользу тем, кто приходит сюда.

Что уже скоро можно будет увидеть в музее?

- Сейчас мы будем делать суперлегкие выставки про открытые фонды, будем периодически показывать важные коллекции. Первая выставка будет 22 апреля, мы впервые поднимем фонды ленинского мемориала и покажем скульптуры и коллекции, связанные с Владимиром Ильичем. Затем поднимем коллекции оружия, а в мае нас ждет ночь музеев, которая пройдет по всей стране, и мы планируем сконцентрироваться на архитектуре самого здания, проводить экскурсии и заканчивать их на нашей крыше. И всем рекомендую сходить на выставку картин Давида Бурлюка, которая проходит в Музее модерна.