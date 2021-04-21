Лидеры «Крыльев Советов» о полуфинале Кубка России с «Ахматом»: мы покажем хороший футбол

Иван Сергеев, Антон Зиньковский и другие футболисты "КС" не боятся соперника из РПЛ Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Ахмат» и «Крылья Советов» готовятся к очному поединку в Кубке России по футболу. Полуфинальный матч пройдет сегодня, 21 апреля, в Грозном и начнется в 17:00 по самарскому времени (16:00 по московскому). Перед игрой лидеры гостей ответили на вопросы клубного телевидения и поделились ожиданиями от важнейшей встречи.

«Крылья» не боятся соперника из РПЛ

Лучший бомбардир «КС» и ФНЛ Иван Сергеев рассказал, что после серии побед в коллективе только положительные эмоции. Рады все — и футболисты, и тренеры, и руководство, и болельщики.

— Правда, мы уже забыли те игры, которые были. И «Динамо», и «Факел». У нас впереди игра с «Ахматом». Полностью отдаемся только ей, настраиваемся на игру, — отметил Сергеев.

Иван сыграл все игры в сезоне, но на усталость не жалуется. Он благодарен медицинскому штабу, который помогает нормально восстановиться. К «Ахмату» волжане подходят в хорошем состоянии. Соперника «Крылья» не боятся.

— У них хорошая команда. Они с приходом Талалаева стали показывать более энергичный футбол. Но я только мелком смотрел их игры. По новостям видел, что они «Краснодар» 5-0 выиграли, — говорит нападающий. — Но это «Кубок», здесь 50 на 50, все может повернуться в любую сторону. Мы зашли далеко и можем идти дальше. Мы будем показывать свой футбол, как и в матче с «Динамо». Настроимся, выйдем, покажем хорошую игру, потому что у нас очень классная команда. Это будет очень интересная игра, дай Бог, чтобы удача была на нашей стороне.

Отличный шанс показать себя на всю страну

Антон Зиньковский в свою очередь рассказал, что из-за большого количества игр в ФНЛ есть неудобства, но ротация состава помогает с ними справиться. В матчах задействовано больше игроков и с физической точки зрения в Чечне проблем быть не должно.

— Нам интересно попробовать себя с такими командами, как «Ахмат», «Динамо», «Химки». Мы надеемся показать хороший футбол и пройти дальше в Кубке, — говорит Антон. — Если бы вылетели на другой стадии, все сказали бы — ничего страшного. Но мы просто играем в футбол, живем этим моментом и можем попасть в историю.

По словам Зиньковского, Кубок — отличный шанс на всю страну показать, что в Самаре очень хорошая команда, которая может достигать высоких целей не только в ФНЛ, но и в РПЛ. Полузащитник также признался, что иногда смотрит игры «Ахмата»:

— Из-за Тимохи (Игрок «Ахмата» Артем Тимофеев в прошлом сезоне выступал за «КС», прим.ред.) слежу за их матчами. «Ахмат» играет агрессивно, а с приходом нашего бывшего тренера давление усилилось. Ждем агрессивной игры, мы готовы и будем показывать свой футбол.

Игрок прекрасно понимает, что для фанатов «КС» это очень важный матч. Они помнят обидное поражение в финале Кубка в 2004 году и надеются, что будет реванш:

— Мы постараемся ради наших болельщиков сделать все возможное и пройти в финал.

Напомним, что игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена». Следите за прямой онлайн-трансляцией на сайте «КП-Самара».

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