В Самарской области нашли самых богатых и бедных депутатов

Депутаты губернской Думы Самарской области отчитались о своих доходах. Из тройки богачей музыкант, баянист и народный артист Сергей Войтенко: в пандемийный год с концертами было совсем не хорошо. За год Сергей Иванович смог заработать лишь 9,7 млн рублей, а не 45 млн рублей как годом ранее. Но даже самому богатому народному избраннику области не удалось превзойти в доходах самого зажиточного депутата гордумы (как мы писали ранее, больше всех за год заработал Алексей Монахов, его доходы составили 149 миллионов рублей). Сколько же заработали защитники народных интересов, кто из них оказался бессеребренником, а кто неплохо получает по основному месту работы, разобрались журналисты «КП-Самара».

Тройка думских богачей

На первом месте в списке самых хорошо зарабатывающих депутатов - Андрей Мурзов. Его доходы снизились почти на 14 млн рублей, но все равно остались на хорошем уровне - 106 млн рублей в год, при этом ему пришлось продать недвижимость и транспорт – из декларации исчез Мерседес, остался лишь гидроцикл. Основатель компании «Техкомплект» вновь неплохо поработал на благо дорог губернии и соседних областей – видимо, отсюда и неплохие доходы. Правда, машин у семьи теперь вообще нет: у супруги Андрея Валентиновича тоже лишь прицеп. При этом у четы имеется как минимум три гаража – наверное, сдают в аренду.

Владимир Кошелев снова на втором месте: за год он заработал 65,9 млн рублей, продав один участок. Но земли у депутата и владельца одной из крупнейших строительных компаний региона осталось еще много. Также никуда не делось прогулочное судно «Марий Эл». Доходы Владимира Алексеевича серьезно упали: в прошлом году он заработал 117 млн рублей, а в этом в два раза меньше. Как тут не вспомнить противостояние с министром Чудаевым, которому приписывали излишне хорошее отношение к компании отца – застройщику конкурирующего жилого района.

Владимир Симонов, заместитель председателя Думы по местному самоуправлению за год получил 39,8 млн рублей и занял третье место, подвинув Сергея Войтенко. Сызранский бизнесмен, крупнейший акционер Земского банка, гендиректор группы «Криста» в этом году хорошо раскрутился: в прошлый период он заработал только 16 млн рублей. Сейчас у предпринимателя есть несколько жилых участков, нежилые здания в собственности, дача, половина квартиры и много транспорта: уазик, ауди А8, автоприцепы, мотолодка, снегоход и разъездной теплоход «Кристалл». Супруга депутата тоже женщина не бедная, заработала даже больше мужа: 41,2 млн рублей, у нее при этом есть автомобиль Хенде и мотолодка.

Обеднели не все!

Зато все хорошо у председателя губдумы Геннадия Котельникова. В 2020 году он заработал в два раза больше, чем годом раньше: 14 млн рублей. Жена по прежнему не богата – ее годовой доход составил лишь 214 тыс. рублей. Зато у нее есть Тойота ленд крузер, а у мужа – нет. Собственности у четы немного: пара земельных участков, квартира и дом.

Геннадий Котельников стал зарабатывать больше

Разбогател и Юрий Шевцов, заведующий в Думе вопросами правопорядка и противодействия коррупции. У него доходы выросли с 5,53 до 8,8 млн рублей. В 2020 году мужчина обзавелся новеньким Лексусом LX, в собственности у него также много земли, дом, дача и гараж.

Пожалуй, стремительнее всех разбогател депутат Николай Кузнецов. Если в 2019 году он заработал 2,7 миллиона рублей, то сейчас – в 5 раз больше, 14,5 миллиона рублей. Супруга же у него не получает совсем ничего. Изестно о Николае Александровиче немного: он работает в структурах РИТЭК, видимо, заслужил рост зарплаты.

Немного вырос доход и у генерального директора ЭкоВоза Дениса Волкова: в 2021 году он заработал чуть больше 15 миллионов рублей, а в 2020-м - уже 17 миллионов. При этом, согласно декларации, у депутата ничего нет, только деньги в банке?

Вернул прежние заработки и Андрей Кислов. Годом ранее он заработал лишь 4,8 млн рублей, а в этот раз - уже 7,8 млн рублей. В 2019 году он ушел с должности гендиректора «Газпром межрегионгаз» и сосредоточился на работе в губдуме. Но, видимо, в прошлом году нашел возможность приработка.

Практически не выросли доходы Николая Ренца. По основному месту работы он получил 1,5 миллиона рублей (как главврач тольяттинской больницы), а где-то еще - 6,5 млн рублей.

И наоборот…

Серьезно упали доходы у бизнесмена Виктора Воропаева. Заместитель председателя комитета по культуре, спорту и молодежной политике имеет отношение к ряду структур, которые еще в 2018 году взяли под свой контроль стадион «Энергия» на Красной Глинке. Он много лет принадлежал «Электрощиту». В прошлом году он заработал 15 млн рублей, в этом – едва ли 2,5 млн рублей. Потерял работу? В целом непонятно. Но стадион в собственности остался.

Самым бедным снова оказался коммунист Сергей Егоров – она заработал всего 703 тысячи рублей, впрочем, это почти в два раза больше, чем годом ранее.

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