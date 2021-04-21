Новокуйбышевский нефтехимик стал победителем XII областной НТК «Будущее города – в профессионализме молодых»

Идеи молодых специалистов используются в решении производственных задач.

ПРОЯВЛЯЙ СЕБЯ СМОЛОДУ

На днях в копилку предприятия добавилась очередная награда: молодой специалист Новокуйбышевской нефтехимической компании Павел Узлов стал победителем XII областной научно-практической конференции «Будущее города - в профессионализме молодых» в секции «Работающая молодежь». В научном форуме в формате онлайн приняли участие более 250 молодых специалистов, студентов и школьников Самарской области. Конкуренция высокая, но тем ценнее победа главного специалиста отдела подготовки капитальных ремонтов Павла Узлова, который защитил проект по экономии тепловых ресурсов предприятия за счет модернизации оборудования. Кроме Павла, на региональной конференции свои доклады на суд жюри представили еще двое его молодых коллег: инженер научноисследовательского центра Константин Козлов и начальник отделения Илья Мясников. Все трое ранее стали победителями первого этапа научно-технической конференции для молодых специалистов компании «Роснефть». Для них корпоративная НТК продолжается: в мае молодые специалисты представят свое предприятие на следующем - кустовом этапе конференции ПАО «НК «Роснефть», где свои работы также презентуют победители из других дочерних обществ нефтяной компании. В этом году ежегодная конференция нефтяников в очередной раз пройдет в онлайн-формате. В компании «Роснефть» уверены, что участие в подобных мероприятиях - одна из эффективных форм работы с молодыми специалистами, вовлечения их в инновационную деятельность. Именно в ходе таких мероприятий ребята погружаются в решение производственных задач. Еще одна немаловажная цель - выявление молодых специалистов с высоким научно-техническим и лидерским потенциалом, которые составят руководящий резерв предприятия. Но ошибочно думать, что нефтехимики готовят себе достойную смену с первых лет работы выпускников вузов. Работа с кадрами начинается еще раньше, со школьной скамьи - в профильных «Роснефть-классах».

«МЛАДШИЙ СОСТАВ»

ННК При поддержке Новокуйбышевской нефтехимической компании «Роснефть-класс» работает в школе №5. В процессе обучения школьники часто взаимодействуют со своими «шефами» и неудивительно, что многие из них влюбляются в нефтехимию и после окончания университетов трудоустраиваются на предприятие. Да и как не проникнуться корпоративными идеями, если ученики «Роснефть-классов» имеют возможность участвовать в различных олимпиадах, конференциях и научных проектах благодаря Компании? Так, с 2018 года компания «Роснефть» вместе с Образовательным Фондом «Талант и успех» и лицеем «Сириус» реализуют образовательную программу для учащихся профильных классов по всей стране. В этом году финалистами этой программы стали два ученика 10А «Роснефть-класса» школы №5 - Александра Галынская и Никита Багреев. Ребята вошли в число 108 супер-финалистов из почти тысячи участников конкурса. В суперфинале-онлайн школьники примут участие в научно-техническом образовательном квестинаре и разработают проектные идеи по созданию в VR-лабораториуме зала виртуального музея, посвященного истории развития нефтегазовой отрасли. Еще одна награда для умников и умниц - пилотный курс лекций, который будут читать педагоги Университетской гимназии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.