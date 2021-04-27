Бессмертный полк в Самаре 2021: как подготовиться к онлайн-шествию, что нужно для участия

Остается шанс, что Бессмертный полк все-таки пройдет по площади Куйбышева в этом году Фото: Архив "КП"

На днях стало известно, что шествие «Бессмертный полк» все-таки пройдет в Самаре 9 мая 2021 года. Но только в онлайн-формате, как и в прошлом году. Это значит что портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, появятся в виртуальном параде, который будет транслироваться через несколько каналов в интернете. В 2020-м такая галерея памяти работала на протяжении 20 дней. За этот период онлайн-парад посмотрело более 25 млн. человек, что доказало высокую актуальность инициативы для жителей России.

Принять участие в виртуальном шествии «Бессмертный полк» просто. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте 2021.polkrf.ru через номер телефона или электронную почту. Затем следует в Личном кабинете заполнить форму и загрузить фотографию участника. Спустя время, после одобрения заявки модератором, вы получите информацию о том, в какое время родственника можно будет увидеть в шествии.

Есть и альтернативные пути регистрации. Заявку на участие можно подать через ресурс «Банк Памяти» или мини-приложения в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте». Причем, последние были улучшены по сравнению с прошлым годом. Например, разработчики добавили возможность более гибкого редактирования как своих фотографий, так и снимков героев-участников. Заявки важно успеть подать до 7 мая, иначе система не успеет показать в Личном кабинете время появления ваших героев в шествии.

Организаторы решили, что в этом году все участники виртуального «Бессмертного полка» должны пройти в один день, 9 мая. Онлайн-шествие начнется в 15:00 по Самаре. Его можно будет посмотреть на сайте «Бессмертного полка», на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО и в соцсетях российского происхождения. После окончания пользователи смогут получить ссылку на фрагмент парада с участием героя, которого предложили.

По информации организаторов, «Бессмертный полк» в классическом формате может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка. Также напомним, что в период ограничений 2020-го года проходила акция «Бессмертный полк дома» - ее участники в назначенный час выходили на балконы или подходили к окнам с портретами героических предков в руках.

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