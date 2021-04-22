Главный тренер «Крыльев Советов» о финале Кубка России: мы сделаем все, чтобы подойти к матчу максимально свежими

Игорь Осинькин благодарен своим подопечным за успешное выступление Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

О замене вратаря в клубе знали только двое

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победную полуфинальную игру Кубка России с «Ахматом». Напомним, что 21 апреля волжане выиграли у команды из Грозного в серии пенальти — 4-1. Основное время закончилось со счетом 0-0.

— Играть здесь при таком огромном количестве зрителей тяжело любой команде. Тяжело даже «Зениту», «Спартаку». Мы тоже опасались, понимая, что давление и игровое, и атмосфера на стадионе, будет футбольное, но будет оказываться на нас, — рассказал наставник. — Я считаю, что мы достаточно хорошо сыграли, вошли в игру. Задали определенный посыл в этой игре, показали, что мы команда, которая может играть в полноценный футбол, а не только отбиваться. Мы провели очень достойную игру, я доволен ребятами, тем прогрессом, который мы с ними делаем.

Одним из ключевых моментов поединка стала замена вратаря. В самой концовке вместо Ивана Ломаева у «КС» на поле появился опытный Евгений Фролов. Его выход многих удивил, ведь Ломаев смотрелся здорово. Но перед одиннадцатиметровыми решили дать шанс именно Фролову.

— Мы только с Виктором Гаусом (тренер вратарей) проговорили этот момент заранее. Никому больше не говорили. К середине второго тайма понимали, что это один из вариантов развития игры — пенальти. И какие-то замены, в том числе, вратаря, были под пенальти. Я так понимаю, что команда хозяев тоже сделала такие замены. Только без вратаря, — поделился Осинькин, отметив, что в «КС» три хороших голкипера и это доставляет «головной боли» при выборе стартового состава.

Могли выиграть, могли проиграть

Специалист добавил, что в игре было несколько отрезков, когда «Крылья» могли вырвать победу и в основное время, пытались доминировать. Но соперник оказывал давление и сам создавал остроту:

— В каких-то ситуациях нас продавливали. Большие футболисты умеют продавить, но техничные футболисты бывают меньше ростом, но опаснее. Главную опасность во втором тайме создавал маленький, но подвижный Бериша. Такой был характер игры: мы могли выиграть, могли проиграть. Ничья, возможно, это был бы справедливый исход встречи. Хотя что такое в футбол справедливость... Но непосредственно пенальти — да, это лотерея, нам повезло.

Отдельно Игорь Осинькин поблагодарил фанатов своей команды:

— Хотел бы отметить наших болельщиков, потому что сами понимаете, очень непросто сюда приехать. Понимая, какой ажиотаж вокруг этого матча, правительство организовало чартер. Есть, насколько я понимаю, болельщики, которые самостоятельно приехали. Это большой вояж. Самое главное, что мы их порадовали. Я уверен, что они все в прекрасном настроении. Спасибо им еще раз.

По поводу соперника в финале предпочтений у тренера не было. Все зависит от формы, в которой команды подойдут к решающему матчу.

— К сегодняшнему матчу клубы РПЛ, которые дошли дошли до этой стадии, играют 9-й матч. Мы играем уже 12-й с того же времени. У нас нет перерыва, нет выдоха. Мы для себя не понимаем, в каком состоянии будем. У нас через три дня игра в Ярославле. Потом с «Торпедо» дома через четыре. Мы будем все делать, чтобы подойти к матчу максимально подготовленными, свежими. Все решится 12 мая, — заявил он.

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка России 12 мая 2021 года. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по самарскому времени (20:00 по московскому).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что произошло после сенсационного матча Крылья Советов - Ахмат

"КП-Самара" - о том, что произошло после последнего свистка матча полуфинала Кубка России Крылья Советов - Ахмат, где самарцы вырвали путевку в финал (подробности)

Замена вратаря сработала! «Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Ахмат» и вышли в финал Кубка России

Клуб ФНЛ из Самары снова сотворил сенсацию и теперь находится всего в шаге от попадания в еврокубки (подробности)