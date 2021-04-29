Что произошло после важнейшей победы «Крыльев Советов» над «Торпедо»

"Крылья Советов" в шаге от возвращения в элиту Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья» уверенно обыграли команду Александра Бородюка на «Солидарность Арене». Победа оказалась очень важной для хозяев в борьбе за возвращение в РПЛ. Рассказываем, что произошло после матча 39-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Торпедо», что сказали тренеры, и чего теперь ждать болельщикам.

Выход в РПЛ можно гарантировать уже в воскресенье

Волжане выиграли со счетом 5-1, хотя пропустили первыми. Все свои мячи футболисты «КС» забили после удаления у соперника. Впрочем, моменты были у них и до этого. На это указал и наставник зелено-бело-синих Игорь Осинькин.

— Я считаю, что мы играли в хороший и быстрый футбол, создали очень много моментов. После удаления мы, конечно, неплохо использовали лишнего. Приятно, что наши игроки отреагировали на изменение тактического расклада на поле. Мы идем к нашей цели. После прошлой неудачной игры мы говорили, что нужно три победы. Сейчас нам надо две победы и можно будет готовиться в том числе и к финалу Кубка России, — отметил он на пресс-конференции.

Для досрочного возвращения в Премьер-лигу «Крыльям Советов» и вовсе достаточно набрать одно очко. Тогда они гарантированно займут второе место. Но очевидно, что команда хочет выиграть лигу и для этого нужно в оставшихся четырех матчах дважды победить, что вполне реально, учитывая уровень «КС». При определенных раскладах хватит даже одной победы и ничьей. Впрочем, вряд ли «Крылья» будут делать соперникам такие подарки. Игроки точно этого делать не собираются.

— Хорошо, что выиграли. Впереди еще две игры, в которых нужно побеждать. Будем спокойно готовиться к 12 мая, — заявил лучший бомбардир ФНЛ и «КС» Иван Сергеев, накануне забивший очередной мяч.

«Торпедо» не опускает руки

Иван ранее выступал за «Торпедо» и выразил надежду на то, что столичный клуб все-таки попадет в зону стыковых матчей и выйдет в Премьер-лигу вместе с «Крыльями». Однако положение у черно-белых после поражение не самое приятное. От заветного четвертого места, где расположилась «Алания», их отделяет пять очков. А осталось всего три тура.

— До удаления наша команда смотрелась здорово, было приятно смотреть на игру. После удаления развалилась, что не имеет права делать. Это больше вопрос ко мне, — подвел итоги поединка главный тренер автозаводцев Александр Бородюк.

Специалист понимает, что отрыв от «Алании» большой, но не опускает руки.

— Не будем сбрасывать обороты. Все может быть. Будем бороться за четвертое место. Я хочу извиниться перед нашими болельщиками. Футболисты должны сделать правильные выводы в отношении к себе и к футболу, — сказал Бородюк.

Следующий матч у «Крыльев Советов» уже 2 мая. Он пройдет в Жигулевске с тольяттинским «Акроном», которые еще не теряет надежды на сохранение прописки в ФНЛ. «Торпедо» предстоит сыграть в столице с «Волгарем».

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