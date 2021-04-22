Бюджетное путешествие: куда слетать на выходные прямо сейчас

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Бросить все и уехать в Петербург. Давняя шутка перестает быть шуткой. Не верите? Исследуйте наш конструктор путешествий по Северной столице и планируйте свою поездку. Ведь летом здесь разводят мосты под музыку и до утра гуляют в белые ночи.

Сегодня границы закрыты, но зато более двухсот музеев, 342 моста и почти тысяча парков Петербурга ждут гостей. Благодаря умному лоукостеру Smartavia полет в Северную столицу из Самары стал доступным как никогда ранее.

Мы собрали все в одном месте: пять советов для отдыха на любой вкус и пять составляющих конструктора отличного отдыха, которые сделают ваши выходные незабываемыми. Куда идти? Что есть и пить? Где лучшие виды? Коротко и по делу.

Хочется выдохнуть, отвлечься и побывать на море?

Большой каскад в Петергофе. Фото: shutterstock.com.

Если вы устали от серых будней, то лучше сразу махнуть к фонтанам в Петергоф. Один из самых знаменитых парков Европы поражает своим размахом и видами на воды Финского залива Балтийского моря. Стоит взглянуть, как из фонтана «Самсон» бьет мощная струя на 21 метр вверх, — и все печали сразу уйдут. А бонусом — дворцы и тенистые аллеи.

Хочется культурной программы, которой можно похвастаться в социальных сетях?

Первым местом для вас станет Эрмитаж. Красота раскрывается не только в экспозиции, но и в интерьерах императорского Зимнего дворца. Окунуться в современность? Отправляйтесь в музей стрит-арта, который каждый год обновляет свою коллекцию муралов и граффити. Или на Васильевский остров, в музей современного искусства «Эрарта», признанный одним из лучших в мире.

Хочется романтики?

Вам прописаны путешествие по петербургским крышам и виды на город с высоты птичьего полета. И тут вы встаете перед выбором. Индивидуальные экскурсии по крышам — на любой вкус. Специально оборудованные площадки. Например, в арт-пространствах: «Этажах» или «Бертгольд-Центре». И конечно, видовые рестораны и бары ждут вас в любое время дня и ночи.

Хочется проникнуться жемчужинами русской литературы?

Девятнадцатый век? Вот музей Пушкина или Достоевского. Двадцатое столетие? Здесь квартиры Ахматовой, Блока, Бродского, Набокова. Везде вас ждут личные вещи писателей, рукописи и другие ценные артефакты. Почувствовать атмосферу, в которой жили, творили и любили классики, — настоящий источник вдохновения.

Хочется отправиться в будущее уже сегодня?

«Газпром Арена» и «Лахта-Центр». Фото: shutterstock.com.

Распространенное заблуждение: Петербург — город старины. На самом деле все совсем иначе. Самое высокое здание Европы, небоскреб «Лахта-Центр» высотой 462 метров, украшает береговую линию. «Газпром Арена», домашний стадион футбольного клуба «Зенит», напоминает приземлившуюся летающую тарелку. А если внеземное вам не чуждо, отправляйтесь в Планетарий № 1, расположенный в здании газгольдера 19 века.

Конструктор отличного путешествия в Петербург

Для успеха бюджетного путешествия нужны пять составляющих: жилье, вкусные завтраки и ужины, необычные развлечения, яркий шопинг и, конечно, авиаперелет, который доставит вас в город на Неве.

1. Весь центр города — это один большой отель. Жить можно в уютной мансарде, роскошном номере с балконом на Невский проспект, в маленькой студии в шаге от метро или тусовочном хостеле. Здесь вам помогут агрегаторы и сервисы поиска жилья. Цена за сутки начинается от 700 рублей и… не заканчивается.

«Севкабель Порт». Фото: shutterstock.com.

2. Петербург — гастрономическая и барная столица России. Всей семьей принято посещать модные арт-кластеры, например, рукотворный остров «Новая Голландия» или приморский «Севкабель Порт», в котором представлены десятки ресторанов и стрит-фуд кафе, которые отвечают самым разным вкусам. Идеальным перекусом будут, конечно, пышки. Самые вкусные — в «Пышечной на Большой Конюшенной», работающей с 1958 года.

3. Главный совет: не отмахивайтесь на улицах от призывов «прокатиться по рекам и каналам». Особенно ночью, среди десятков других корабликов, которые стоят в ожидании развода мостов. С воды очень красиво смотрятся городская подсветка и массивные гранитные набережные. Не забудьте помахать проходящим мимо судам — это давняя морская традиция.

4. В Петербурге восторг от шопинга вам гарантирован. Уютные книжные магазины. Оригинальные бренды одежды, которые используют символы и архитектурные элементы для своих принтов. Сладости, которые можно купить только здесь. И, конечно, тысячи сувенирных лавочек и оригинальных мастерских.

Взлет Smartavia. Фото: shutterstock.com.

5. С авиабилетами все просто: выбирайте для полетов умный лоукостер Smartavia. Именно он летает из Самары в Петербург дважды в день. Отличительные особенности авиакомпании: пунктуальность, забота о комфорте каждого пассажира, обновленный флот и удобные пересадки для всех, кто захочет продолжить путешествие. А главное, Smartavia непрерывно снижает цены. Убедитесь в этом сами на сайте.

Бросить все и отправится в Петербург? Время пришло! Просто купите билет и наслаждайтесь самым красивым городом России.