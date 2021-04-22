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Общество22 апреля 2021 17:10

«Стоят слишком близко»: в Самаре могут снести два дома для строительства станции метро

Утвержденный госэкспертизой проект предусматривает отселение жителей. Но денег на это пока нет
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Когда начнут строить "Самарскую", пока точно не известно

Когда начнут строить "Самарскую", пока точно не известно

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре собираются изъять для государственных нужд участок под домом на ул.Самарскаой, 186. Это будет сделано для обеспечения строительства новой станции метро – «Самарская». Затраты на переустройство и вынос инженерных коммуникаций, снос домов и переселение их жителей предусмотрены в проектных документах на строительство «Самарской», которая получила положительное заключение госэкспертизы. Информацию об этом озвучили «КП-Самара» в региональном министерстве строительства.

«Используют придомовую территорию»

Как сообщили в минстрое, первоначально два старых двухэтажных дома, расположенных по адресу ул.Самарская, 186 и еще один – на Самарской, 188 не входили в границы территории, которую проектировщики учитывали при составлении документации на «Самарскую». Однако потом решение изменили. Виной всему стало слишком близкое, по мнению экспертов, расположение домиков к месту будущего строительства подземки.

- Эти жилые дома находятся в непосредственной близости от границ будущего строительства метро, - объяснили в ведомстве. – Во время стройки возникнет необходимость использовать их придомовую территорию. Именно поэтому проект и смета предусматривают отселение жильцов из зоны негативного воздействия.

Дома могут снести, а жителей - отселить. Фото: Яндекс.Карты

Два варианта

При этом возможно два варианта развития событий. Основным чиновники пока что считают временное отселение людей из родных домов – только на время стройки.

- Этот вариант предусматривает сохранение самих зданий и восстановление в первозданном виде существующей придомовой территории, которая пострадает при строительстве метро, - объяснили в минстрое.

Однако в документах предусмотрен и более жесткий сценарий – если временно отселить людей будет невозможно, то участок придется изымать в собственность региона, дома сносить, а потом - либо восстанавливать их конструкции, либо выплачивать собственникам компенсации.

Правда, в ближайшее время жители домов, над которыми нависла опасность сноса, могут не волноваться. Денег на строительство «Самарской» и все связанные с этим мероприятия в областном бюджете до 2023 года пока все равно не предусмотрено.

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