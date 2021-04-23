В апреле сотни нефтяников и нефтехимиков Самарской области сдали кровь

В донорской акции приняли участие несколько сотен нефтяников. Фото: Анна ФЕДОРОВА

У мобильной станции переливания крови на этой неделе было много работы. Сотрудники таких крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий как Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевская нефтехимическая компания и Новокуйбышевский завод масел и присадок без отрыва от производства стали донорами. Акцию поддержали сотни нефтяников и нефтехимиков. Многие из них сдают кровь регулярно, кто-то пришел на пункт переливания впервые. Всех объединило искреннее желание помочь своим землякам - в Сызрани, например, пятая часть банка крови формируется благодаря нефтяникам: в коллективе СНПЗ трудятся 35 Почетных доноров.

ЖИЗНЬ В ПОДАРОК

Неподалеку от заводской проходной Новокуйбышевского НПЗ мобильная станция переливания крови напряженно работала с самого утра. Уже к началу десятого кровь успели сдать более 40 нефтепереработчиков, а поток желающих только рос. В живой очереди - зрелые мужчины и хрупкие девушки, офисные сотрудники и рабочие, ненадолго оставившие свои посты ради благородного дела.

- Идея организовать это доброе дело пришла нам в 2019 году, - рассказала ведущий специалист отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренних коммуникаций и корпоративной культуры АО «НК НПЗ» Анна Родионова. - Первую акцию приурочили ко Всемирному дню донора. Люди с радостью откликнулись на призыв - в июне 2019-го на мобильный пункт областной станции переливания крови пришло около 80 человек. В прошлом году акцию пришлось пропустить из-за эпидемиологической ситуации, а в этом году на сдачу записалось уже около 120 человек - к нам присоединились коллеги с завода масел и присадок.

На самом деле желающих сдать кровь оказалось гораздо больше - те, кто по каким-то причинам пропустил объявление и не успел записаться заранее, тоже пришли, чтобы поделиться своей кровью. Сама Анна на этот раз здесь оказалась лишь в роли организатора - после вакцинации от коронавируса некоторое время донором стать нельзя.

- Как только после прививки пройдет положенный срок, поеду на станцию, - обещает Анна Родионова. - Никаких страхов по поводу сдачи у меня нет - самочувствие только улучшается, и здесь не последнюю роль играет осознание того, что ты кому-то поможешь. В декабре мне пришлось сдать кровь экстренно, чтобы спасти близкого человека. И кровь, которую мои коллеги сдают сегодня, тоже спасет чьи-то жизни.

Новокуйбышевские нефтепереработчики рады помочь землякам. Фото: Анна ФЕДОРОВА

Нефтепереработчики пополняют запасы медиков своей кровью не за какие-то материальные блага и преференции. Когда формировались списки, никто не интересовался денежным вознаграждением или отгулами (хотя они гарантированы законодательно). Люди спрашивали о технической стороне дела - каким требованиям нужно удовлетворять, чтобы кровь приняли.

- В первую очередь, хочу помочь людям, - признался инженер технологического сектора ЦЗЛ АО «НК НПЗ» Вадим Синичкин, принимающий в акции участие во второй раз. - Тем более, что можно это сделать без отрыва от производства. Надеюсь, моя третья отрицательная кому-нибудь поможет.

Среди «бывалых» доноров ждут свою очередь и новички, заметные по слегка угадываемому волнению.

- Я много раз хотела сдать кровь, но всегда не проходила по весу, - улыбается специалист по промышленной безопасности управления ПБиОТ АО «НК НПЗ» Ксения Спасенова. - Худенькая слишком, говорили. Но вот поднабрала малость и теперь «годна» к донорству. Немного страшновато - вида крови побаиваюсь. Но у меня редкая четвертая группа, поэтому все страхи в сторону!

На акцию добровольной сдачи крови медиков не нужно звать дважды: потребность в ценном ресурсе есть всегда, а сейчас, когда долгое время из-за ограничений пункты приема работали не в полную силу - особенно.

- Самара - большой город, где проводится много оперативных вмешательств с большими кровопотерями, много детских больниц, в которых требуется кровь для переливания, - рассказала и. о. заведующей отделения заготовки крови в выездных условиях Самарской областной станции переливания крови Яна Глебова. - В Новокуйбышевске люди активно нам помогают пополнять запасы. На этой «Неделе добра» мы запланировали три выезда на новокуйбышевские предприятия нефтяников, ежемесячно приезжаем на донорскую акцию среди населения. Мы очень благодарны этому городу!

ЧТОБЫ СПАСЕНИЕ ПРИХОДИЛО ВОВРЕМЯ

Акция, приуроченная к Национальному Дню донора крови в России, стала четвертым совместным мероприятием Куйбышевского НПЗ и Самарской областной клинической станции переливания крови. Приемный мобильный пункт 21 апреля несколько часов провел на заводской территории - как бы четко и технично не делали медики свою работу, взять кровь у 140 добровольцев - дело не быстрое. Если верить медицинской статистике, утверждающей, что в среднем три донора обеспечивают переливание одному реципиенту, получается, что по итогам одного апрельского дня работники КНПЗ помогут сохранить жизнь 46 (!) людям.

Чтобы сдать кровь в специальном учреждении, необходимо не только желание, но и время - работающим людям не так просто его найти. Но донорство без отрыва от производства требует лишь доброй воли, а ее-то у сотрудников КНПЗ в избытке. Среди заводчан, ожидающих своей очереди на медицинскую кушетку, и новички, и те, что уже принимали участие в донорских акциях. Есть здесь и нефтепереработчики, сдающие кровь регулярно - люди, которые сами приезжают на станцию переливания крови, не дожидаясь акций.

Механик строящейся установки гидроочистки вакуумного газойля Дмитрий Бычков стал донором в 2016 году. Желание помогать людям появилось, когда Дмитрий Викторович впервые стал отцом.

- Взял сына на руки сразу после рождения, посмотрел на него и вдруг ощутил огромную потребность быть полезным обществу, - признался Дмитрий Бычков. - Захотелось давать людям надежду, помочь кому-то сохранить жизнь - ведь человеческая жизнь такая хрупкая.

Дмитрий Бычков сдал кровь 27-й раз. Фото: АО «КНПЗ»

За пять лет Дмитрий сдал кровь 27 раз. Безвозмездно - даже справки на отгулы, положенные донорам, у нефтепереработчика «сгорают» - на производстве много работы. Донорам может стать не каждый даже при желании - есть много причин для медотвода. Дмитрий же проходит не только по всем медицинским показаниям, но и по «воспитанию» - родители-военные привили высокую гражданскую ответственность за общество и его благополучие. Заводчанин с 2018 года состоит в российском банке доноров костного мозга и готов в любую минуту спасти жизнь человека, которому потребовалась срочная трансплантация.

Более 25 раз поделился своей кровью и оператор технологических установок АО «КНПЗ» Владимир Иванов. Впервые нефтепереработчик стал донором несколько лет назад - тогда срочное переливание понадобилось для спасения «знакомого знакомого». То есть, по сути, постороннего человека. С тех пор Владимир Николаевич стал сдавать кровь регулярно, по четыре раза в год.

- Просто хочется помочь людям, - говорит Владимир Иванов. - Кровь у меня третья положительная - не редкая, но и не очень распространенная. Всегда есть вероятность, что кому-то она потребуется. После сдачи крови чувствую себя замечательно, словно заново родился. Думаю, эта легкость от осознания того, что сделал доброе дело.

Владимир Николаевич приезжает на станцию переливания крови по графику, который сам для себя определил, не дожидаясь дней донора на заводе. Но бывают экстренные случаи, когда требуется количество крови, превышающее запасы станции - тогда донору звонят и он, конечно, откликается.

- Я призываю сдавать кровь всех, кто может это делать, - говорит Владимир Иванов. - Чтобы люди, которых можно спасти, не погибали из-за нехватки крови - то есть, от нашего равнодушия.

СЕГОДНЯ ПОМОЖЕШЬ ТЫ, А ЗАВТРА - ТЕБЕ

Акция «Я - Донор» проводится в Новокуйбышевской нефтехимической компании с 2016 года в рамках корпоративной программы ПАО «НК «Роснефть» «Энергия жизни». За это время донорами крови стали 364 сотрудника предприятия. Точного портрета донора нет - среди нефтехимиков, сдающих кровь, есть и те, кто впервые пробует себя в этой роли, и люди, целенаправленно жертвующие свою кровь в пользу нуждающихся в переливании. Кроме того, в коллективе трудятся и Почетные доноры, для которых регулярная сдача крови - норма жизни. Один из них - слесарь-ремонтник ремонтно-механического филиала Александр Губанов. Мужчина занимается донорством с середины 1990-х, и за это время успел поделиться своей кровью 40 раз.

- Первый раз сдал, потому что кровь потребовалась беременной жене, - рассказал Александр Губанов. - У меня универсальная группа крови - первая положительная. А потом прочитал статью о пользе донорства для здоровья и начал сдавать кровь на регулярной основе. Сам я активно агитирую людей из своего окружения становиться донорами, и, надо сказать, многие прислушиваются и следуют моему примеру.

Сейчас Александр сдает кровь от двух до четырех раз в год. Не всегда по плану - иногда по просьбе коллег и знакомых, которые просят помочь людям, срочно нуждающимся в переливании.

Следующую акцию «Я - донор» нефтехимики запланировали на октябрь. Фото: АО «ННК»

Именно такой призыв о помощи в 2017 году заставил стать донором ведущего инженера по логистике Светлану Коваленко. Увидев на ТВ объявление о том, что ребенку требуется кровь, женщина осознала, что цена обычной процедуры - это спасение чьей-то жизни. С тех пор она сдавала кровь уже 10 раз.

- Кровь нужна всегда и мой личный вклад очень важен, - считает Светлана Коваленко. Нельзя отнимать шанс на жизнь у тех, для кого донорская кровь - это единственная надежда на выздоровление. Не существует особых причин для сдачи крови, нам необходимо найти для себя собственную причину. Мой девиз: «Помоги сегодня кому-то и завтра кто-то поможет тебе!»

С 2014 года сдает кровь слесарь-ремонтник Александр Маевский - в его «послужном» списке уже 24 сдачи. Первый раз пришел на пункт переливания, когда понадобилась помощь отцу друга.

- Есть цель получить статус «Почетного донора», для этого нужно сдать кровь 40 раз, - говорит Александр Маевский. - На мой взгляд, в донорстве много плюсов: обновляется качество крови, есть возможность помочь другим людям, да и материальные льготы для «Почетных доноров» предусмотрены. Последний раз я сдавал кровь в феврале - даже в период сложной эпидемиологической ситуации нужно помнить о том, что кому-то может понадобиться твоя помощь.

В апрельской донорской акции приняли участие более 100 нефтехимиков. Каждый отдал без малого пол-литра крови - 450 мл в банк и 30 - на анализ, подтверждающий ее «качество». На предприятии отмечают, что, если кому-то не удалось сдать кровь в этот раз, возможность представится осенью - в октябре в Новокуйбышевской нефтехимической компании запланирована еще одна акция «Я - Донор». Она пройдет в рамках традиционного «Марафона здоровья».