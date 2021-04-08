В самарские теплосети запустили робота

Робот движется со скоростью 40 метров в час и за одно погружение может обследовать до 300 метров теплосети

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» приобрел телеуправляемый диагностический комплекс для обследования трубопроводов. Дополнительный способ проверки тепловых сетей повысит качество планирования ремонтных работ.

Робот-«отличник»

Аппарат появился в Самаре в конце прошлого года. Его покупке предшествовала тестовая эксплуатация. «Мы провели множество испытаний, тестировали аналогичное оборудование различных производителей и конфигурации, после чего вскрывали трубы и оценивали эффективность диагностики. Данный диагностический комплекс показал наилучшие результаты», - рассказал главный инженер Самарского филиала «Т Плюс» Андрей Евграфов.

Роботом, который работает в трубе, дистанционно управляет дефектоскопист. Он находится в автолаборатории, где располагается необходимое оборудование. Ручное управление идет из кабины автолаборатории, на рабочем месте оператора имеется пульт управления и ноутбук.

Для робота предусмотрены две насадки. Одна предназначена для визуально-измерительного контроля, чтобы определить, сможет ли робот проехать по трубе, нет ли там каких-либо препятствий - загрязнений, неизвестных врезок. Другой модуль предназначен для обследования трубы методом магнитографии, что позволяет определить толщину металла и найти скрытые дефекты.

Роботом, который работает в трубе, дистанционно управляет дефектоскопист.

Диагностика труднодоступных мест

Робот движется со скоростью 40 метров в час и за одно погружение может обследовать до 300 метров теплосети. По итогам сканирования энергетики получают подробную информацию о состоянии коммуникаций, на основании чего может быть принято решение о включении обследованного участка трубы в план ремонтов.

Данный метод, конечно, не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением. Но робот поможет в обследовании тех участков теплотрасс, где масштабные земляные работы могут создать неудобства для горожан. Например, телеуправляемый диагностический комплекс сможет обследовать участки теплосети, проходящие под трамвайными путями или крупными автодорогами без приостановки движения.

Технический прогресс не стоит на месте

Во время тестового испытания, на котором присутствовали журналисты, робот прошел по участку неэксплуатируемой трубы, в которой специально были сделаны небольшие, трудноразличимые повреждения. Робот все дефекты обнаружил.

Сейчас комплекс полностью готов к работе. Впервые его применят не в Самаре, а в Новокуйбышевске. Как рассказали теплоэнергетики, при своевременном техническом обслуживании и грамотной эксплуатации, робот сможет трудиться не одно десятилетие. При этом энергетики не исключают возможности появления в ближайшие годы новых способов диагностики.

- Сейчас мы внедряем эту технологию, но наука не стоит на месте, идет развитие подобных систем. «Вполне возможно, что через несколько лет на вооружение энергетикам поступят новые, усовершенствованные комплексы», - сказал Евграфов.

Напомним, что сегодня энергетики используют целый набор инструментов для определения изношенных участков теплосетей. По окончании отопительного сезона проводятся гидравлические испытания, а раз в пять лет – температурные. Непосредственно поиск утечек ведут специалисты с применением акустических приборов, а локализовать зону поиска позволяют расходомеры, установленные в тепловых камерах и фиксирующие отклонения режимов.