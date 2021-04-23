"Крылья Советов" могут преподнести еще одну сенсацию Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья» даже из ФНЛ могут попасть в еврокубки. Осталось лишь обыграть московский «Локомотив» в Нижнем Новгороде. Решающий матч состоится совсем скоро, и болельщики из Самары имеют все шансы оказаться на трибунах. Рассказываем, что известно об участии «Крыльев Советов» в финале Кубка России по футболу 2021, который пройдет 12 мая 2021 года.

Остались ли еще билеты на матч?

Многие фанаты волжан сразу после победы над «Ахматом» в 1/2 финала полезли на сайт РФС за билетами на стадион «Нижний Новгород» и были разочарованы. Мест нет! Впрочем, отчаиваться рано.

— Клуб совместно с РФС прорабатывает вопрос реализации билетов на матч для самарских болельщиков. Вся официальная информация будет размещена на сайтах РФС и «Крыльев Советов». Убедительная просьба не приобретать билеты на сторонних ресурсах, — предупреждает пресс-служба «КС».

Как отмечают в команде, сейчас билеты не кончились, а приостановлена их продажа.

— Мы активно работаем над логистикой для болельщиков на финал. Вся информация появится в ближайшее время на наши ресурсах, — добавляют в «Крыльях».

Судя по информации, появлявшейся в сети, самые дешевые билеты стоили 700-800 рублей. Сейчас на сайте арены «Нижний Новгород» расценки от 3000 до 8000 рублей. Но напомним, что нигде, кроме как на сайтах РФС и «КС», покупок совершать не рекомендуется.

О помощи фанатам говорит и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Сергей Аракелов. Именно он вместе с возможностями своего банка «Солидарность» и губернатором Дмитрием Азаровым помогал организовать для самарских поклонников футбола рейс в Грозный.

— В самое ближайшее время, думаю, болельщики и руководство клуба встретятся. Надо рассмотреть возможности, которые у нас есть, проработать маршруты следования, организационные мероприятия. Совместными усилиями мы сможем обеспечить качественную поддержку, — заявил Аракелов.

Что говорят в команде про финал

Игроки и тренеры «КС» на финал Кубка России по футболу 2021 настроены серьезно. Как уже писали на сайте «КП-Самара», наставник зелено-бело-синих Игорь Осинькин сказал, что постарается подвести свой коллектив к этому поединку в оптимальном состоянии.

— В финале биться с такими же чувствами, как в полуфинале: за город, за родных, за близких. Я думаю, это будет нас вдохновлять, — уверяет защитник «Крыльев» и капитан в матче с «Ахматом» Никита Чернов.

— Хочу сказать, бронируйте билеты, покупайте билеты на игру. Берите отпуска. Мы ждем вас в Нижнем Новгороде! — призывает защитник Юрий Горшков.

Многие эксперты и все букмекеры отдают предпочтение железнодорожникам, но подчеркивают — представители ФНЛ могут быть опасны. Все прояснится совсем скоро. Финал Кубка России по футболу 2021 пройдет 12 мая на арене «Нижний Новгород». Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» начнется в 21:00 по самарскому времени.

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