Расписание трансляций матчей 27 тура чемпионата России по футболу РПЛ: на каких каналах покажут игры 24-25 апреля 2021

Московское дерби - центральный поединок этих выходных Фото: c cайта ПФК ЦСКА.

Полуфиналы Кубка России по футболу сыграны, все внимание болельщиков вновь переключается на РПЛ. Игры стартуют уже завтра, 24 апреля. Есть сразу несколько матчей, которые точно заинтересуют любителей главной игры с мячом. Публикуем полное расписание трансляций матчей 27 тура чемпионата России по футболу РПЛ 2020/2021 и рассказываем, где смотреть игры 24-25 апреля.

В субботу отличный шанс сделать еще один шаг к чемпионству имеет питерский «Зенит». Они и так имеют комфортное преимущество над соперниками, так еще и на родной «Газпром Арене» принимают волгоградский «Ротор». Да, гостям тоже нужны три очка, чтобы выйти из опасной зоны, но их шансы выглядят не очень хорошо в этом противостоянии.

Интересным долежн получиться матч «Динамо» — «Химки». Подопечные Сандро Шварца кажутся фаворитами, но химчане после смены тренера в хорошей форме, они уже на восьмом месте и в случае победы могут приблизиться к «Сочи». Вылет команде из Подмсоковья уже не страшен.

«Локомотив» отстает от «Зенита» на шесть очков. Железнодорожники ждут осечки клуба из Северной столицы, а сами показывают выдающуюся победную серию. В полуфинале Кубка России они разгромили ЦСКА и вряд ли испытают проблем с «Тамбовом», который уже практически смирлся с вылетом. Этот матч пройдет в на «Мордовия Арене».

Центральная игра всего уикенда — знаменитое дерби «Спартак»-»ЦСКА». Принципиальная битва пройдет на «Открытие Банк Арене» 25 апреля. В случае триумфа армейцы могут потеснить красно-белых с третьей строчки, которая, при определенных раскладах, обеспечивает путевку в Лигу Европы. «Спартак», если наберет три очка, может подняться аж на второе место. Правда, нужна осечка от «Локо».

Впрочем, не все зависит от Тедеско и Олича. «Рубин» Леонида Слуцкого идет на четвертой позиции и всего на три балла отстает от второй строчки. В Казани они принимают «Краснодар», который переживает ужасный сезон, и имеют все шансы победить.

27 тур РПЛ 2020/2021. Расписание прямых трансляций

24 апреля, суббота

14:00 «Урал»-»Ахмат». Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч. Премьер».

16:30 «Зенит»-»Ротор». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».

19:00 «Динамо»-»Химки». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».

19:00. «Тамбов»-»Локомотив». Прямая трансляция на «Матч. Футбол 2».

25 апреля, воскресенье

14:00 «Уфа»-»Сочи». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».

16:30 «Спартак»-ЦСКА. Прямая трансляция на «Матч ТВ».

16:30 «Ростов»-»Арсенал». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».

19:00. «Рубин»-»Краснодар». Прямая трансляция на «Матч. Премьер».