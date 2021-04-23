«Сan you help? Извините, ноу!»: готовы ли в Самаре разговаривать с туристами по-английски

Не все самарцы готовы помочь туристам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 апреля во всем мире празднуется День английского языка. Самара в 2018 году была одним из центральных городов, который принимал иностранных футболистов и болельщиков.

Прошло 3 года, и в 2021 году в честь такого интересного праздника мы решили узнать, хорошо ли помнят самарцы иностранный язык и могут ли они с такой же лёгкостью, как в 2018, подсказать иностранцу путь до ближайшего бара. И вот, корреспондент «КП-Самара», замаскировавшись под ирландского туриста, отправился на самарские улицы, спрашивая у местных жителей: «Где найти ближайший паб?». Рассказываем, как это было.

Днём в пятницу на улицах было много прохожих. Большая часть не понимала нашего «туриста» и с извиняющейся улыбкой говорила, что не сможет помочь. В основном это люди старшего поколения. Но был и мужчина, который не смог объяснить словами и предложил просто следовать за ним – тоже хороший вариант помощи.

Молодёжь более открыта к общению и, даже если не понимала английский, и имела затруднения в объяснении – старалась помочь и даже прибегала к Google Translate. Некоторые предлагали нашему корреспонденту напечатать у них в телефоне то, что он от них хочет.

На удивление, продавщицы, которым не помешало бы для прибыли знать иностранные языки хотя бы на базовом уровне, не смогли помочь «интуристу» и не смогли объяснить, из чего состоят продукты, которыми они торгуют.

В целом, желание людей помочь радует – даже если они не понимали английского, то пытались изъясняться языком жестов или прибегать к помощи смартфонов. Однако заметно, что знание английского люди подрастеряли, так как необходимость объясняться с иностранными туристами у них возникает уже не так часто.