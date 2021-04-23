Опасность рядом! Чем грозят самарцам теплые выходные

Отправляясь на природу, не забудьте о мерах безопасности Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Холода и дожди постепенно покидают Самарскую область – в предстоящие выходные ночами будет по-прежнему морозно, однако днем погода будет вполне теплой. По прогнозу Приволжского УГМС в субботу в регионе ожидается переменная облачность, местами еще возможен дождь и ощутимый юго-восточный ветер, однако температура воздуха прогреется до отметки 11...16 °C. В воскресенье также будет ветрено, но не дождливо, температура воздуха составит 10...15 °C. А значит, многие горожане отправятся отдыхать на дачу или устроят пикник на природе, в лесу, на берегу рек и озер. Однако здесь их могут подстерегать опасности.

Уже 126 укушенных

И первая из них – это клещи. Они уже проснулись, голодны и активны. По данным регионального Управления Роспотребнадзора за прошлую неделю к врачам обратилось уже 122 укушенных. Всего с начала 2021 года от укусом клещей пострадало 126 человек. Из них 21 случай или 17,2% укусов зарегистрированы в дикой природе. Еще 37 случаев (29,5%) – на дачах. Двух человек клещи укусили в парках, одного – в местах массового отдыха. Больше всего случаев укусов клещей приходится на дворы около домов – здесь жертвами кровососущих стали 65 человек (50,8% всех случаев).

- По состоянию на 18 апреля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 91 снятых с людей клещей. В результате антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 12 из них. Инфицированные клещи выявлены в Самаре, Новокуйбышевске, Волжском, Красноярском, Безенчукском, Большеглушицком, Сергиевском районах, - пояснили в Роспотребнадзоре. – На клещевой боррелиоз исследовано 67 клещей, ДНК боррелии обнаружена в одном, присасывание инфицированного клеща произошло в Волжском районе.

Активны до середины лета

Эксперты предупреждают: проснувшиеся после зимней спячки клещи особенно активны и агрессивны. Все дело в том, что для размножения им необходима кровь, поэтому эти членистоногие идут на все, чтобы ее раздобыть.

- Для нормального развития яиц клещам надо попить крови три раза, - рассказал журналисту «КП-Самара» доцент кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета, к.б.н. Юрий Герасимов. – Поэтому иксодовые клещи выходят на охоту – забираются на растения – верхушку травы, низкие кустарники, растопыривают передние конечности и ждут, пока мимо пройдет кто-то, за кого можно уцепиться. Сразу клещи не присасываются, сначала ползают, ищут, где кожа тоньше. В это время их можно заметить и снять.

Эксперты напоминают: для того, чтобы отпугнуть клещей, лучше всего использовать репелленты. Неприятный запах отбивает у членистоногих желание кусать такую «дичь».

- В ближайшие пару месяцев клещи будут активно-агрессивны. Успокоятся они только когда закончится период размножения, то есть к середине лета, - предупреждает Юрий Герасимов.

Если вы заметили на теле впившегося клеща, то рекомендуется как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы его удалить.

- Если нет возможности обратиться за медицинской помощью, то присосавшихся к телу клещей нужно удалить как можно скорее. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасного заболевания, - предупреждают в Роспотребнадзоре. – При этом важно не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

Паводок – не время для купания

Также специалисты предупреждают самарцев о рисках, связанных с купанием. Несмотря на теплую погоду, лезть в водоемы эксперты не рекомендуют.

- Качество воды в водозаборах соответствует санитарным нормам. Однако мы не рекомендуем сейчас купаться в водоемах: в период паводка и дождей качество воды ухудшается, в водоемы попадает много грязи, - рассказала журналисту «КП-Самара» начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Матюнина. – Кроме того, еще просто холодно. К исследованиям воды на пляжах мы пока не приступали, потому что пляжи как таковые еще не готовы к сезону.

Как заявили журналисту «КП-Самара» в мэрии города, благоустройство городских пляжей начнется не ранее, чем через месяц

КОНКРЕТНО

Как снять клеща:

- Захватить клеща ниткой или обернутыми чистой марлей пальцами максимально близко к его ротовому аппарату.

- Держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь из кожи.

- Обязательно продезинфицировать место укуса (йодом, спиртом и т.д.)

- Вымыть руки с мылом.

- Если осталась черная точка (отрыв хоботка) - обработать место укуса 5% йодом.

- Поместить клеща в плотно закрывающуюся ем кость вместе с кусочком влажной ваты или свежей травинкой, подписать фамилию пострадавшего.

- Доставить в лабораторию по возможности в тот же день. Если это невозможно – хранить клеща в холодильнике до трех дней.

Сдать клеща на анализ в Самаре можно по адресу: проезд Митерева, д.1, тел. (846)273-81-66, в Тольятти - Московский проспект, 19, тел. (8482)37-36-31.

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