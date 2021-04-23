Как прошел отопительный сезон в Самаре

Отопление отключили - но и на улице уже не холодно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Закончим топить – будем ремонтировать

Окончание отопительного сезона и планы на летнюю ремонтную кампанию эксперты обсудили на «круглом столе» в пресс-центре «Комсомольской правды». Сегодня отопительный сезон уже завершен во всех муниципальных районах, к 13 мая все компании должны прислать письма с информацией о планируемых перекладках и летних работах – это необходимо, чтобы согласовать все планы о ремонте и сделать так, чтобы один и тот же участок не вскрывали несколько раз. Пока что планы только приблизительные: уже точно понятно, что объем работ в Самаре значительно вырастет в связи с переходом города в ценовую зону теплоснабжения.

- В целом отопительный сезон прошел хорошо, за все время было выявлено около 1600 нарушений, достаточно большая их часть связана с повреждениями линий газоснабжения из-за ДТП, из-за этого котельные оставались без топлива, а дома без тепла. Однако, устранять такие ЧП старались максимально быстро. В этом году мы ждем высокий объем перекладок. Это позволит повысить надежность теплоснабжения и качество оказываемых услуг, - отметил представитель министерства ЖКХ и энергетики Богдан Корчуганов, подводя итоги прошедшего сезона.

Руководитель отдела Государственной жилищной инспекции Вячеслав Тихонов также рассказал об итогах работы своего ведомства с жителями. Здесь не только принимали жалобы, но и организовывали выездные проверки – более 11 тысяч за сезон.

- Мы вели большую работу с органами местного самоуправления, более 100 пакетов документов выписали по привлечению к ответственности за ряд нарушений. Чаще всего жалобы были на недостаточно хорошую уборку придомовых территорий, и в большинстве случаев речь шла о так называемых спорных участках. С главами муниципальных образований проводили совещания по уборке внутриквартальных проездов и социально значимых объектов и мониторили, как потом исполняются пожелания с нашей стороны. Сейчас постоянный контроль продолжается, за работой всех ведомств мы пристально следим, - отчитался Вячеслав Тихонов.

Жителям холодно, но не всегда есть виновные

Со своей стороны представители фонда «ЖКХ-контроль» также подвели итоги анализа обращений от жителей. По словам Игоря Косилова, в начале отопительного сезона многие жаловались на то, что в доме слишком холодно.

- Чаще всего это было связано с тем, что не все управляющие компании выполняли мероприятия по подготовке к зимнему сезону, недостаточно хорошо выполняли регулировку внутридомовых сетей. Затем с подобной проблемой обращались люди уже в январе-феврале. Мы провели выездные проверки и обнаружили, что не везде были хорошо изолированы трубы на входе в дом. Затем мы проверяли показания приборов учета тепла, температуру теплоносителя при входе вы дом. Стоит отметить, что такие шаги оказались действенными – мы получали отклики от жителей, что в квартирах стало теплее, - рассказал Игорь Косилов.

Впрочем, иногда жалобы жителей не имеют под собой основания: по нормативу температура в помещении должна быть не ниже 18 градусов, но для многих такая температура – настоящий мороз.

- Мне бы хотелось на будущее пожелать, чтобы УК и ресурсники между собой теснее работали, потому что из-за несогласованности получается ситуация, когда все готово к подаче тепла, но этого не происходит: трубы не слиты после ремонтных работ, не проведена опрессовка перед началом сезона. Все-таки важно думать о комфорте жителей, - подытожил представитель ГЖИ.

Директор самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов прокомментировал слова коллеги. Он подчеркнул, что в компании также подробно разбирают жалобы, которые поступают от пользователей, особенно на качество теплоснабжения. Но чаще всего причины проблем находятся на стороне обслуживающих жилые дома организаций.

- Мы со своей стороны делаем все, чтобы теплоноситель подавался нужной температуры, потери часто происходят уже внутри дома. Сделать услугу еще более качественной позволят планируемые крупные вложения в перекладку сетей в этом году. Но в большинстве случаев, проведенные нами проверки показывают, что в плохой доставке тепла до квартиры пользователя непосредственно виновата недостаточно активная работа управляющей компании, - отметил Григорий Чернов.

Встреча прошла в пресс-центре "КП-Самара" Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В самих управляющих компаниях - передовиках говорят, что все не так просто.

- Наши сотрудники имеют высокую квалификацию, мы начинаем готовить дома к зиме заблаговременно и всегда вовремя получаем паспорт готовности. При этом стоит понимать, что у нас в управлении находится жилой фонд, домам в котором уже больше 60 лет и капитальный ремонт здесь не проводился никогда. Здесь изношенные трубы и все внутренние системы, мы могли бы планировать их замену в текущий ремонт, однако не всегда жители на это соглашаются, предпочитая поставить лавочки или отремонтировать зону перед подъездом. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы капитальный ремонт быстрее проводили бы именно в таких старых домах с высокой степенью износа и просим обратить на этот вопрос Фонд капремонта, - говорит руководитель УК «Коммунресурс» Алексей Илюшин. Богдан Корчуганов же посоветовал жителям и самим быть бдительнее и ответственнее. Ведь состояние отопительных батарей и труб внутри квартиры, а также утепление окон и балкона для повышений энергоэффективности помещения – забота каждого.

Хотим стать лучше, но долги мешают

Также Григорий Чернов отметил, что в компании «Т Плюс» сегодня делают очень много для того, чтобы следить буквально в режиме онлайн за состоянием своих сетей, внедряются технологические новшества. Недавно энергетики начали использовать новый комплекс для диагностики тепловых сетей. Дополнительный способ проверки тепловых сетей повысит качество планирования ремонтных работ. Сегодня энергетики используют целый набор инструментов для определения изношенных участков теплосетей. По окончании отопительного сезона проводятся гидравлические испытания, а раз в пять лет – температурные. Непосредственно поиск утечек ведут специалисты с применением акустических приборов, а локализовать зону поиска позволяют расходомеры, установленные в тепловых камерах и фиксирующие отклонения режимов.

При этом есть и проблемы: для того, чтобы все ремонтные работы проводились в срок и в должном объеме – нужны деньги. А вот ситуация с долгами не позволяет строить грандиозные планы на долгий срок.

- Сейчас долги перед нами у жителей и организаций достигли 10 миллиардов рублей. Эта цифра не снижается. 40% - долги управляющих компаний, порядка 2,5 миллиардов задолжали жители. Больше всего долги по Самаре – 1,5 млрд рублей, 400 млн рублей не заплатили тольяттинцы, 90 млн рублей – жители Сызрани. Для нас эта ситуация крайне негативна, потому что недополученные деньги не позволяют нам планировать инвестиции в улучшение состояния теплосетей в том объеме, в каком хотелось бы, - говорит Григорий Чернов. Он уточняет, что в компании надеются на то, что ситуация выправится.

- Мы проводим акции, возвращаем кешбек за платежи, списываем пени. Во всем стараемся идти навстречу потребителям. Но если они не делают таких же шагов, тогда уже обращаемся в суд. Да, в прошлом году была непростая ситуация, но мы хотим донести до каждого: долги не нужно копить. Население при сокращении доходов всегда может обратиться в центр социальной защиты населения и оформить субсидии на оплату ЖКХ, бизнес может обратиться напрямую к нам и обсудить возможные варианты урегулирования задолженности. Но платить за теплоресурсы обязательно надо, - отмечает Григорий Чернов.

С ростом задолженности столкнулись и в управляющих компаниях. Как рассказал Алексей Илюшин, к сожалению больше долгов стало из-за пандемии, когда людям разрешили не платить пени за задержки оплаты. Но ведь долги никуда не делись - и сейчас многие не могут рассчитать свои силы и разобраться с ними.

Конечно, сбор в 2020 году упал, был мораторий на пени, жители могли не платить. И задолженности выросли. Мы стараемся не оставлять людей в сложном положении. Сейчас мы стали больше разносить уведомлений, говорить о том, что есть долги, мы можем предоставить рассрочку. Если не видим отклика, то идем в суд, конечно. Долгов быть не должно: если жители не платят, то страдает и текущий ремонт. Например, мы хотели купить заранее какой-то материал, чтобы дешевле произвести работы для самих жителей. Но сбор был не очень высокий, денег не хватило. А теперь стоимость металла выросла, и для жителей тот же запланированный ремонт будет дороже.

В компании ищут новые способы борьбы с задолженностями: в первую очередь, выходят на прямое общение с жителями и ищут союзников среди старших по дому.

- Мы стали проводить встречи со старшими по домам, собираем круглый стол, чаепития проводим, находим контакт, просим доводить до жителей, что нужно производить оплату. Рассказываем о стимулирующих предложениях: например, что пени можно «скинуть». Сейчас отключением коммунальных услуг не занимаемся, потому что не хотим негативного отношения жителей. Мы ставим, например, заглушки на канализацию, и жители – особенно неблагополучные – просто затапливают соседей. А ведь они не виноваты. Поэтому основной метод – это беседы, разговоры, - добавляет Алексей Илюшин.

КОМПЕТЕНТНО

Артур Агаларов, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Самарской области

Прокуратура в течение отопительного сезона реагирует на любые нарушения закона, мы берем каждый случай, когда ущемлены права жителей, под контроль, и смотрим, как эти работы выполняются. Также мы собирались вместе с Ростехнадзором и органами местного самоуправления, чтобы разобраться, почему не все муниципальные образования получили паспорта готовности к отопительному сезону, помогали определиться с правильными шагами для того, чтобы устранить все проблемы.

Это полезно знать

«Остерегайтесь мошенников – не теряйте денег»

Алексей Илюшин, руководитель УК «Коммунресурс»

К жителям домов под управлением нашей компании приходят две организации проверять газовое оборудование. Это «СВГК» - проверяет само оборудование, и другая организация проверяет дымоходы и вентканалы. У нас в прошлом году не было ни одного смертельного случая из-за отравления газом и это хороший результат. Но я прошу жителей быть внимательнее и не пускать в дом мошенников, которые предлагают за огромные деньги поменять счетчик, поставить какое-то оборудование. Я прошу, чтобы жители, если к ним кто0то пришел, звонили в колл-центр и спрашивали. Наши организации ходят бесплатно и все делают бесплатно, а мошенники сразу требуют денег.