"Крылья" после победы в Кубке собираются набрать три очка в ФНЛ Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Самарские «Крылья» имеют шанс закрепиться во главе турнирной таблицы в первой лиге. Матч 38 тура ОЛИМП-ФНЛ «Шинник» — «Крылья Советов» 24 апреля 2021 года проходит в Ярославле. Гости — явный фаворит этой встречи.

«КС» вышли в финал Кубка России по футболу. Возможно, эмоций после победы в серии пенальти в Грозном у них осталось немного, но в тренерском штабе клуба неоднократно повторяли — наша задача выход в РПЛ. Терять очки в этом поединке гостям никак нельзя, состав у них мощнее, поэтому победа зелено-бело-синих сегодня вполне вероятна.

«Шинник» смирился с вылетом из ФНЛ. У коллектива Александра Побегалова не осталось шансов на сохранение прописки в первом дивизионе, но перед родной публикой они не захотят ударить в грязь лицом. В последнее время хозяева меньше пропускают, но и не забивают. В любом случае — их защитники могут доставить проблем нападающим «КС».

Статистика личных встреч на стороне «Крыльев». В Премьер-лиге у них из 20 матчей 10 побед. 4 раза была ничья. 6 раз сильнее был «Шинник». В ФНЛ ярославцы у самарцев не выигрывали никогда — 3 ничьи и 2 поражения. В Кубке у каждой из команд по одной победе.

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Средний коэффициент на «Крылья Советов» — 1,30. На ничью — 5,35. На принимающую сторону — 11.

Главный судья матча — Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому). Игра пройдет на стадионе «Шинник». Ее покажут в «Яндекс.Эфире».

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