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Спорт24 апреля 2021 16:00

Все решилось в добавленное время. «Крылья Советов» упустили победу над «Шинником» в Ярославле

Рассказываем, как сыграли «Шинник» и «Крылья Советов» в 38 туре ФНЛ
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Ефремов забил первый гол за "Крылья", но этого не хватило для победы

Ефремов забил первый гол за "Крылья", но этого не хватило для победы

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

24 апреля в Ярославле местный «Шинник» в рамках 38-го тура ФНЛ принимал самарские «Крылья Советов». Хозяева потеряли все шансы на сохранение прописки в лиге, а гости стремятся к выходу в РПЛ и терять очки не входило в их планы.

«Крылья» выпустили экспериментальный состав. После полуфинала Кубка России многие основные игроки остались в запасе и, возможно, это сказалось на начале встречи. Уже на 11 минуте Сикоев опасно бил по воротам, но Овсянников оказался на месте.

Но самарцы быстро сориентировались и уже на 15-й минуте вышли вперед. Сарвели отдал отличный пас Ефремову, проводящему первый матч за «КС», и Дмитрий открыл счет. 0-1!

Через 5 минут полузащитник мог сделать дубль, пробил с передачи Кабутова, но вратарь гостей поймал мяч.

На 30-й минуте «Шинник» получил право на штрафной удар и сравнял счет. Дмитрий Самойлов пробил в ближний угол, а Богдан Овсянников не спас «Крылья».

«Крылья Советов» после этого пошли вперед. Опасно били головой Чернов и Голенков, но оба раза Матюша отражал удары.

Первый тайм так и закончился со счетом 1-1. Во второй половине «Крылья» пошли в атаку, но вратарь «Шинника» действовал надежно. Игорь Осинькин выпустил на поле лучшего бомбардира чемпионата Ивана Сергеева, форвард добавил остроты, но защитники хозяев действовали надежно.

Н 79-й минуте Кабутов упал в штрафной. Игроки и тренеры «КС» были уверены, что это пенальти, но судья решил иначе.

Тем не менее, на 84-й минуте фавориты вышли вперед. Сергеев откликнулся на передачу Алвеша и забил свой 34-й мяч в сезоне. 1-2!

Казалось, что все идет к победе «Крыльев», но уже в добавленное время Самойлов ворвался в штрафную, пробил в дальний угол и сравнял счет. 2-2!

«Крылья Советов» остались на первом месте и продолжают претендовать на выход в Премьер-лигу. Следующий матч у «КС» с московским «Торпедо» на родной «Солидарность Арене».

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