«Без раздумий полез в ледяную воду»: в Самаре бездомный спас пса от верной гибели

Чудом спасенному псу требуется помощь. Фото: соцсети

Удивительно трогательная история случилась в Самаре. Старичок-пес, который внезапно остался на улице без хозяйки, свалился в ледяное озеро и никак не мог выбраться сам. Ему грозила неминуемая гибель. К счастью, пришла помощь – оттуда, откуда ее никто не ожидал. Руку помощи бедолаге протянул проходивший неподалеку бездомный мужчина.

Остался совсем один

О печальной судьбе пса Гоши самарцам рассказали волонтеры зооприюта «ФлагманВет».

- Мы не знаем реальное имя этого пса, и назвали его Гошей, - пишут волонтеры в соцсетях. – Судьба его нерадостна. В один самый обычный, ничем не примечательный день Гоша пошёл на прогулку со своей хозяйкой. Очень пожилой женщиной.

Как рассказали волонтеры, внезапно хозяйка пса потеряла сознание и рухнула на землю. Как следствие, женщина получила тяжелую травму черепа и надолго угодила в больницу. А ее старенький пес Гоша остался совсем один на улице.

- Это пожилая собака с очень больными ногами и лишним весом, - рассказали волонтеры.

Вытащил на руках из водяного плена

Оставшись в одиночестве на улице, пес запаниковал. Он бегал и всюду искал свою хозяйку – и, конечно, нигде не находил ее. Непонятно, каким образом собака в какой-то момент упала в озеро с ледяной водой, но факт остается фактом – пес оказался в по-настоящему критической ситуации. Гоша начал тонуть, больные лапы и лишний вес не оставляли ему никаких шансов выбраться из водного плена самостоятельно. К счастью, на помощь псу пришел бездомный мужчина, который проходил неподалеку. Ни колеблясь ни минуты, он кинулся в ледяную воду и буквально на руках вытащил собаку из озера.

- Это бездомный человек, который живет на лавочке. Он спас Гошу, вытащил его на руках, - пишут волонтеры.

Хозяйка пса сейчас в тяжелом состоянии, и что с ней будет дальше - никто не знает. А Гоша оказался в «ФлагманВет», и сейчас ветврачи борются за его здоровье.

- У Гоши серьёзные проблемы с суставами. Он не может встать сам, из-за этого сильно нервничает. Ситуацию усугубило его пребывание в холодной воде, - пояснили во «ФлагманВет». - Надеемся, что Гоша все-таки дождётся свою хозяйку. Но сейчас ему очень требуется дорогостоящий ветеринарный препарат - Трококсил 30мг. 3 упаковки. Мы будем очень благодарны, если кто-то откликнется и привезёт это лекарство в стационар на Красноармейскую 6а.

Если вы хотите помочь Гоше, звоните 8-927-703-05-51, 8 927 017-50-22.