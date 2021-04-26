«На одного студента – пять работодателей»: ректор СГАУ рассказал, чем занимаются агрономы и хватает ли стране картошки

Сергей Машков: «Сельское хозяйство для меня — образ жизни».

Человек может обойтись без телефона, развлечений и красивой одежды, а вот без еды, пожалуй, продержаться будет сложнее. Именно поэтому опасно недооценивать работу аграриев: тех незаметных работников, которые не могут себе позволить летний отпуск или хандру: от каждого дня в теплый период зависит будущий урожай и в конечном счете - продовольственная безопасность страны. Сегодня среди работников этой отрасли все больше высококвалифицированных людей, разбирающихся в сложнейших технологиях. Готовят таких специалистов и в Самарской области – не только для нашего, но и для соседних регионов. В программе «В чем вопрос» и.о. ректора Самарского государственного аграрного университета Сергей Машков рассказал, чем занимаются агрономы, какие профессии «от земли» входят в список профессий будущего и сколько можно зарабатывать в сельском хозяйстве.

Что такое сельское хозяйство?

Для меня это образ жизни: для людей, которые живут в селе, это просто окружающий мир, образ человека, который вырос рядом с природой, понимает ее, контактирует с ней, делает то, чем занимались его родители и бабушки с дедушками. А еще - это тяжелый труд, который измеряется не в нормочасах, не в проведенном на поле времени, а в выполненной задаче. Собрал урожай – хорошо, и пусть ты не спал весь сезон. А в итоге все, что появляется на полках продуктовых магазинов, - это результат работы огромного аграрного комплекса.

Мы живем в 21 веке, технологии развиваются – может быть, скоро и не будет необходимости в выращивании продуктов естественным путем?

- Россия все-таки аграрная страна. У нас огромное количество сельскохозяйственных земель. Мы не в состоянии все вырастить лабораторным путем – и этого не нужно это не будет выгоднее или дешевле. Конечно, наука не стоит на месте. Уже несколько десятилетий овощи и зелень выращивают в замкнутом цикле производства, в том числе в больших городах. Это правильно и хорошо, но не все так можно вырастить.

А вот зелень, например, очень удобно выращивать в биомодулях и инкубаторах. Я уверен, что в скором времени такая техника станет обычным явлением на любой кухне – где-то между холодильником и посудомойкой будет стоять, и у людей постоянно будет свежая зелень к столу. Но для этого, такие модули кто-то должен производить, разрабатывать инструкцию для использования. А это – снова речь о специалистах-аграриях.

Пшеницу, конечно же, выращивают только на полях. Раньше Самара была хлебной столицей России, что же случилось теперь?

В самом деле, эталон пшеницы был взят в Безенчукском районе, где сейчас располагается научно-исследовательский институт. Самарская область славилась своими хлебами, но я не соглашусь с мнением, что сейчас все плохо. В последние 57лет доля зерна высокого класса в урожаях постоянно растет, в первую очередь потому, что сегодня стали активно заниматься семеноводством. Все больше высаживают элитных семян или семян первой категории, и качество конечного продукта улучшается. Конечно же, задача выбрать именно тот материал, который лучше всего будет расти в нашей области – на юге или на севере, ведь все зависит и от погодных условий, и от почвы. В нашем вузе мы студентов отправляем на практику на разные поля, и они учатся тому, как правильно просчитать урожай в тех или иных условиях.

А что с картошкой, например? Ее же везут из Египта, неужели мы сами не справляемся?

Овощи если и закупают за границей, то в минимальных количествах. Они из передовых сельскохозяйственных организаций в ПФО находятся у нас. На 85-90% закрываем мы свои потребности в картофеле. Есть такое КФХ Цирулев Е.П. – почти вся картошка в магазинах с его полей. Везут с Египта и Алжира, но это очень дорого, она и в магазинах сразу стоит в разы больше. И наша – экологичнее.

Овощами другими насыщенность рынка меньше, около 70%. Но сейчас строится все больше теплиц, и у нас в городе есть передовые хозяйства по этому направлению.

Какие профессии в агропромышленной отрасли сегодня самые востребованные?

Агроном, зоотехник и инженер автоматизации производства – вот три профессии, за которыми будущее. Расскажу про каждую. Сегодня агроном – это не человек, который, как показывают в фильмах, ходит по полю и кричит. Это высококлассный специалист, занимающийся сложными расчетами. Он выстраивает концепцию производства всей сельхозпродукции на 5-10 лет, планирует работу, подбирает и занимается расстановкой семенного материала на почвах хозяйства. И если раньше мы считали, что вся земля – она одинаковая, то сегодня пытаемся изучить каждый гектар, его потенциал плодородия.

Понимаете, агроном – этот тот человек, от которого зависит результат работы и все решения он должен принимать мгновенно. Сегодня каждый год появляются новые вредители, они активно мигрируют из других регионов, адаптируются к местности и требуют поиска новых способов их уничтожения. И решить, что применить против них, нужно прямо сейчас. Можно получить тонну продукции, а можно ноль – и это зависит от агронома. Самая востребованная профессия, и сегодня даже мало мы готовим таких специалистов.

То же самое касается зоотехников, но только он такую же ответственность несет за животных.

Ну, с инженерами все понятно…

Не совсем. Вы знаете, технических специалистов, конечно, готовят во многих вузах. Но уверяю, если у такого профессионала нет понимания хотя бы базового о принципах роста животных и растений, ему придется нелегко. Поэтому на базе нашего вуза мы готовим таких смежных специалистов, которые занимаются технологиями, но понятие о работе на земле имеют самое хорошее.

А какие еще есть новые профессии?

Например, генетик и биолог. Э то важные специалисты. Сегодня мы живем в условиях постоянно изменяющегося климата. А значит, меняется и ареал обитания тех или иных видов растений. У нас появились экзотические культуры: например, соя, лен. И для каждого района нужен свой сорт, со своими особенностями. Сегодня селекционная работа очень обширная и нужная. И главная задача, которой пытаются достичь, - ускорить процесс выведения растений для нашего региона, позволяющих получить максимальные урожаи.

Также спрос на специальности обуславливают государственные программы. Например, под садоводство или лесное дело. Последних мы готовим и для Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей.

А сколько выпускников вашего вуза находят работу?

Большинство студентов к нам поступают из сел, не все возвращаются обратно. Многие устраиваются на заводы, являющиеся производителями сельскохозяйственной техники, которая производится у нас, а продается по всему миру. Также выпускники идут на перерабатывающие предприятия. Трудоустраиваются все. У нас в этом году было чуть больше 400 выпускников – и 2500 заявок! Представляете, ты выходишь из университета и у тебя пять работодателей и еще нужно думать, к кому пойти.

Я недавно был на встрече выпускников нашего же вуза, и мне вечер встречи с однокурсниками запомнился тем, что те, кто остался работать в сельском хозяйстве, были самые жизнерадостные и уверенные в будущем. В последние пять лет идет планомерное улучшение условий жизни и работы в селе, там стабильная заработная плата, не нонсенс ситуация, когда механизатор в год может спокойно получить 1 млн рублей и больше. Возможности и условия для заработка есть. А еще многие предприятия сами строят дома и выделяют их нужным работникам. Такого просто нигде нет больше.

Давайте вернемся к разговору про сельское хозяйство в целом. Вот сегодня говорят, мол столько химии используют на полях. Как-то в 90-же справлялись. Что вы об этом думаете?

Да, в 90-х на полях не было никакой химии. Но не потому, что она не была нужна – просто денег не было ни ан удобрения, ни на пестициды. Можно получить урожай без использования вспомогательных средств, но тогда будет сильная зависимость от погоды, дождей и прочего. И не будет стабильности. А сейчас стоит задача – получить максимальный урожай с гектара. И в химии нет ничего плохого, современные препараты имеют короткий период распада. А без органических удобрений и сами продукты будут менее ценными.

А если говорить о животноводстве: вот сегодня хвалятся высокими надоями, разве это не плохо для коров?

Сегодня передовые предприятия декларируют надои в 10 тонн с коровы. В советское время председателю за такие показатели сразу бы дали звезду героя соцтруда. Но я хочу сказать, что это технологическое достижение. Это правильно и разнообразное кормление, кормовой стол животного – из 10-12 ингредиентов. Это правильное автоматизированное освещение коровника, которое также разрабатывают специалисты, которых мы готовим. Современные методы и способы подхода к животным позволяют учитывать все нюансы, отсюда и берутся отличные показатели. Высокие надои – результат комфортной жизни и хорошего питания животных.

Какие отрасли сельского хозяйства сегодня самые прибыльные?

- Растениеводство уже вышло на европейский уровень и способно существовать без субсидий даже. Просто еще до 2015 года все сельское хозяйство было убыточным, и для того, чтобы это исправить, многое сделало государство. Все субсидии сегодня очень нужны. И мы видим, что сельскому хозяйству в стране уделяют большое внимание, в этом году с днем агрария поздравили всех причастных и президент, и премьер – не было такого никогда. Я уверен, что у нашего сельского хозяйства есть прекрасное настоящее, и будущее страны - именно в развитии аграрного сектора.