В последнем туре "Крылья Советов" не смогли переиграть "Шинник" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Торпедо» — 3-1.

В ближайшую среду на «Солидарность Арене» в Самаре снова будет футбол. «Крылья Советов» в рамках 39 тура ОЛИМП-ФНЛ принимают московский «Торпедо». Игра пройдет 28 апреля 2021 года и начнется в 19:00 по самарскому времени (в 18:00 по московскому).

У хозяев в минувшую субботу состоялся не самый приятный выезд в Ярославль. «Крылья» не смогли обыграть «Шинник», который находится на последнем месте и потерял все шансы на сохранение прописки в лиге. Да, «КС» остаются на первой строчке, но подопечным Игоря Осинькина нельзя терять очки, иначе их позиции могут пошатнуться. Если в предыдущем туре тренер прибегнул к ротации состава, то в этот раз, наверняка, на поле появятся все сильнейшие игроки клуба.

У «Торпедо» неплохая серия без поражений. Они на выходных переиграли «Текстильщик». Гости из столицы уже не претендуют на прямой выход в РПЛ, но за зону стыковых игр побороться способны. После ухода Сергея Игнашевича, команду возглавил Александр Бородюк, некоторое время даже игравший в Самаре. Он подчеркивает, что у его коллектива есть задачи на сезон, которые еще можно выполнить, поэтому легко даже «Крыльям», которые являются явным фаворитом в предстоящем поединке, не будет.

Букмекеры отдают предпочтение принимающей стороне. В то же время, они считают, что велика вероятность того, что оба соперника отметятся забитыми мячами.

Поединок «Крылья Советов» — «Торпедо» рассудит бригада арбитров во главе с Артемом Чистяков из Азова. Он даст стартовый свисток в 19:00 по самарскому времени (18:00 по московскому). Игру покажут в «Яндекс.Эфире».