Последние новости в Самаре на утро 26 апреля 2021 года: что вы могли пропустить за выходные

Много новостей было связано со спортом

Теплые выходные - не повод сидеть дома, а уж тем более следить за информационной повесткой. Но с началом рабочей недели в последнюю все же придется вливаться. Для того, чтобы вам не ударить в грязь лицом перед коллегами, приготовили самые важные и интересные последние новости в Самаре на утро 26 апреля 2021 года. Что произошло за выходные такого, о чем точно можно поговорить и даже поспорить - в нашем утреннем дайджесте.

Главная спортивная новость минувших выходных - прервавшаяся победная серия самарских "Крыльев Советов". Самое обидное, что произошло это в матче с полнейшим аутсайдером ФНЛ ярославским "Шинником", которому даже во второй лиге ничего не светит. С другой стороны, тренер "Крыльев" тоже решил силы поберечь и выпустил экспериментальный состав. Игра получилась более жаркая, чем того можно было ожидать и завершилась со счетом 2:2. В целом, для "Крыльев" не принципиальный результат, но обидно! Впрочем, все матчи н выиграешь, а впереди у самарцев финал Кубка России 12 мая в Нижнем Новгороде. Вот за это точно стоит побиться.

На Жигулевской ГЭС для пропуска паводка открыли шлюзы. Холостые сбросы воды пока не достигли максимума, но уровень Волги у берегов Самары уже поднялся, традиционно затопило стоянку около Жигулевского пивзавода, а напротив ГЭС Волга превратилась в море, бурлит и набегает волнами на берег - красота! Пика сбросов ждем в начале майских праздников. Впрочем, специалисты обещают, что в этом году паводок небольшой и вода сильно не поднимется.

Новости пришли и из-под Сызрани. Они будут интересны водителям. Из-за ремонта на мосту через железную дорогу на трассе М5 здесь ввели реверсивное движение. Речь идет о ремонте путепровода через железную дорогу Сызрань – Ульяновск, расположенном на км 896+490 автодороги М-5 «Урал» в Самарской области. Ремонт продлится до осени, объект планируют сдать в эксплуатацию в октябре этого года. Водителей, конечно же, просят быть осторожнее и внимательнее.

И еще немного о спорте. В гандбольной "Ладе" перестановки в руководящем составе. Пост генерального директора клуба заняла его же бывшая спортсменка Ирина Близнова. Прославленная тольяттинская гандболистка, Олимпийская чемпионка, она пользуется заслуженной любовью и болельщиков, и спортсменов. Подробности здесь.

Самая обсуждаемая новость выходных, безусловно, о продаже "путинских часов". В нашей заметке можно посмотреть на них подробнее и прицениться. Готовьтесь выложить более 3 миллионов рублей, ведь у ходиков ремешок из ската!

В парке Дружбы прошла выставка ретроавтомобилей. Если не успели попасть, хотя бы посмотрите видео в нашей заметке: сможете рассуждать о ней со знанием дела.

А на звание самой милой новости претендует наш репортаж из океанариума. Здесь свой день отметили пингвины, которые получили в подарок торт из рыбы.

А какие новости удивили и потрясли вас больше всего? Обсудим в комментариях!