Шансов выжить не было: на комбинате в Медногорске многодетного отца завалило смесью для загрузки печей

Тело погибшего искали несколько часов Фото: с сайта Следственного комитета России.

В обстоятельствах страшного ЧП разбираются правоохранители Оренбургской области. Утром 24 апреля, в минувшую субботу, на медно-серном комбинате в Мендогорске погиб 24-летний рабочий. Его буквально завалило смесью для загрузки шахтных печей. Шансов выжить у парня не было.

— По версии следствия, в 9:27 на участке сократительной плавки и конвертирования медеплавильного цеха «Медногорского медно-серного комбината» произошло обрушение флюсового бункера загрузки шахтных печей. Они была расположены над загрузочными колоколами. Падение произошло с отметки +17,460 м на отметку 12,0 м, — сообщают в СУ СК России по региону.

Загрузчик шахты в момент обрушения находился на рабочем месте. Судя по опубликованному в сети видео с места событий, он пытался выбежать из опасной зоны, но не успел. Тело молодого человека даже не получилось сразу обнаружить.

— Ночью 25 апреля следователи и криминалисты все-таки нашли погибшего в месте обвала. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что его смерть наступила в результате удушения от сдавливания органов грудной клетки и живота, — отмечают в Следственном комитете.

Дома мужчину не дождались молодая жена и трое несовершеннолетних детей. В воскресенье же по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ — Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Подозреваемых пока нет. С предприятия изъяты все необходимые документы, в которых прописаны правила техники безопасности, допрашиваются свидетели и руководители организации, назначен ряд экспертиз. Расследование продолжаются и виновных обещают привлечь к ответственности.