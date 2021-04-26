В Самарской области у матери пятерых детей вымогают деньги за чужую квартиру

Муж не смог защитить Ольгу от собственного брата Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ольга и Михаил познакомились в 2016 году. У нее тогда было трое детей и домик в селе Александровка, купленный на материнский капитал. Через год пара поженилась, в браке женщина родила еще двух прекрасных девочек. Сейчас она осталась одна с пятью детьми в возрасте от двух до 13 лет и вынуждена противостоять бывшей родне, которая, по словам Ольги, вымогает у нее деньги в счет выдуманных долгов.

Семейное гнездо

Когда Ольга и Михаил поняли, что не могут друг без друга, то поселились всем своим большим семейством в дачном домике под Жигулевском. Вскоре стало ясно, что на 15 квадратных метрах не проживешь, да и зимой в избушке будет, мягко говоря, некомфортно.

Так получилось, что дом в Александровке Ольга продала, а деньги вложила в обустройство будущего семейного гнездышка.

- Дети были прописаны в том доме, естественно, оставить их без жилья было невозможно, и Миша договорился со своим братом Сашей о сделке: мы якобы купили у него квартиру и прописали туда моих детей. Но сделка была формальной, денег мы не передавали, я даже никогда в той квартире не была, - признается женщина.

По ее словам, она спрашивала у мужа: если дети прописаны в той квартире, может, нужно хотя бы коммуналку оплачивать там? Но тот лишь отмахивался: мол, успокойся, женщина, мы ж семья все-таки, ничего не нужно.

Родня выразила недовольство, когда Ольга узнала реальный размер долгов по квартире Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Квартирный вопрос

Общими усилиями Ольга и Михаил превратили дачный домик в капитальное строение в 120 кв метров с отоплением и горячей водой. Оставалось лишь оформить его, как положено, да и прописаться туда всей семьей.

Тут еще и брат Сашка надумал свою квартиру продавать, а чужие дети, прописанные там, ему мешали.

- Он сначала ко мне с разговором подошел: выпиши своих детей из моей квартиры. Я ему говорю: куда же? А он – ну у родителей твоих есть же дом, вот туда и прописывай, - вспоминает Ольга. – Я отказалась, попросила Сашу на брата «надавить» - пусть дом быстрее оформит, и вопрос самой собой решится. А он вместо этого поехал к моим родителям, но опять получил отказ: наши деньги вложены в дом, а значит и прописаны дети должны в нем, а не где придется.

Так и начался этот конфликт, разрушивший семью.

В больнице врачи зафиксировали травмы, которая Ольга получила, стукнувшись головой об косяк Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Боевые действия

Летом прошлого года, по словам Ольги, родня перешла к активным действиям. Женщине сказали: раз квартиру по твоей вине не продали, плати и долги погашай.

- Я до этого ни про какие долги не слышала. Отдала 30 тысяч рублей, вроде бы сочлись, все вопросы решили, - рассказывает Ольга. – К концу года Сашка опять 20 тысяч с меня требует, потом – еще семь. Муж говорил «я все решу», но ничего не решал. И я платила. Думала, что за квартплату, а потом в МФЦ узнала, что там платежи копеечные, за что остальные деньги – ума не приложу.

Ольга с Михаилом в итоге разъехались. Чтобы не делить дом при разводе, он купил ей и детям квартиру в Жигулевске. Но даже бракоразводный процесс не оградил ее от «платежей» его семье.

- В марте пишет мне Саша, просит приехать к нему в магазин. Я захожу, он запирает за мной дверь, бьет меня по лицу и начинает требовать с меня 8000 за услуги риелтора по оформлению моей квартиры и еще 50 тысяч рублей за какой-то долг. Я честно сказала: у меня денег нет. Вообще. Тогда он ударил меня так, что я головой в косяк влетела. Потекла кровь, он немного в себя, видимо, пришел. Дал мне сроку неделю и отпустил, - после этого Ольга попала в больницу с травмой головы и написала заявление в полицию.

В полиции считают, что никакого вымогательства не было Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Странности расследования

По словам Ольги, в полиции почему-то возбудили уголовное дело только по факту причинения ей легкого вреда здоровью. И то благодаря экспертизе, которую она сделала за свой счет. Что касается вымогательства денег – то этого будто бы и не было.

- При опросе Александр сказал, что Ольга, должно быть, обиделась на него из-за того, что она хотела взять у него из магазина стройматериалы для ремонта в своей новой квартире, но заплатить за них позже, когда деньги будут. А он отказал, - объяснили корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Он отрицает и какие-либо конфликты, и долги, и вымогательство денег. По его версии, все это – фантазия обиженной женщины.

Полиция в возбуждении уголовного дела о вымогательстве отказала, Ольга считает, что силовики даже не пытались разобраться, почему и за что она перечисляла деньги Александру, хотя все платежи можно отследить через ее банковские счета.

- После этого Саша как-то пытался назначить мне встречу, но я побоялась идти, - признается Ольга. – Если честно, я не хочу, чтобы его сажали или что-то типа того. Но передо мной даже никто не извинился. Честно говорят, я очень боюсь за себя и своих детей – кто знает, о каких долгах родственники еще вспомнить могут?

«Комсомолка» направила запросы в правоохранительные органы с просьбой разъяснить ситуацию. Мы будем следить за развитием событий.

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