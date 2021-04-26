Какой будет погода на Пасху в Самаре 2021

Погода на Пасху в Самаре будет такая, что хочется верить синоптикам, а не приметам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гидрометцентр России предоставил прогноз погоды на первые майские дни в Самаре. Пасха в 2021 году приходится на 2 мая, а значит теперь ясно, что нас ждет в светлый христианский праздник. Рассказываем, какой будет погода на Пасху в Самаре в 2021 году.

По прогнозам синоптиков, продолжительные майские выходные начнутся с теплого солнечного дня. Но к ночи ветер принесет облака, со значительной вероятностью прольется небольшой дождь. На Пасху будет пасмурно, хотя воздух прогреется до 19 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный, слабый, 2 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы, 751 мм рт. ст.

Сервис Gismeteo уточняет, что дождь с 1 на 2 мая в Самаре может продолжаться всю ночь и закончиться после 10 часов утра. По его информации осадков может выпасть почти вдвое больше, чем по прогнозу Росгидрометцентра — до 5,6 мм. Впрочем, синоптики сходятся на том, что после полудня погода наладится.

Пасха 2021 в Самаре будет теплой — сомневаться не приходится.

Однако с точки зрения примет это не слишком хороший знак. В народе считают, что холод на Пасху, лучше если со снегом, — верный предвестник отличного осеннего урожая. Приятной летней погоды можно ждать, если в праздник светит солнце. А вот облачность на Пасху сулит прохладу последующим месяцам. Дождь же в это светлый день может привести за собой еще больше весенних осадков.

Gismeteo не разделяет пессимизма. Он прогнозирует дожди в последние четыре дня майских праздника, а затем обещает Самаре не слишком солнечную, но по большей части сухую погоду.

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