Вышел из пункта обогрева и замерз: в лесу нашли мертвым 17-летнего оренбуржца, пропавшего в декабре

Молодого человека обнаружили в лесополосе Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Почти каждый день с декабря 2020 года близкие 17-летнего жителя села Асекеево Вадима Гиньятова Оренбургского района размещали в интернете информацию о том, что он бесследно исчез и им нужна помощь в поисках. К сожалению, чуда не произошло. 26 апреля в два часа дня подростка нашли мертвым в поле в трех километрах от трассы Бугуруслан — Старокутлумбетьево.

Последний раз живым Вадима видели в шесть часов утра 27 декабря. Парень вышел из пункта обогрева, размещенного в 17 метрах от железной дороги на станции Асекеево — ст. Филипповка, и направился в сторону дома. К родным он так и не добрался, а уже 28 декабря следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— Это обычная процедура в случаях с исчезновением людей, тем более, когда дело касается несовершеннолетних. Проводились оперативные мероприятия, но ни подозреваемых, ни пропавшего обнаружить не удавалось, — поделились с «КП-Самара» правоохранители.

Близкие Вадима до последнего верили, что он вернется домой живым Фото: СОЦСЕТИ

Со временем поиски приобрели внушительные масштабы. Волонтеры отряда «ОренСпас», полицейские, сотни добровольцев — все искали юношу, причем не только в окраинах Оренбурга, но и в других регионах. Родственники разыскиваемого постоянно публиковали последние новости о нем в социальных сетях. Расклеены были тысячи ориентировок, все верили, что Гиньятов вернется домой живым.

И вот, в понедельник 26 апреля, местные жители наткнулись на труп молодого человека. Вскоре было установлено, что это и есть Вадим. Односельчане были шокированы — неужели его убили? Может быть, это маньяк? Правоохранители криминальной версии не придерживаются.

— Родственники опознали Гиньятова. При нем обнаружены мобильный телефон, студенческий билет и деньги. Судебно-медицинское исследование тела показало, что он умер от переохлаждения, — сообщает региональное СУ СК.

Следователи благодарят всех, кто участвовал в розыске и помогал искать парня. Прощаться с Вадимом будут уже сегодня. «Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибшего.