Ставки вышли на старт? Когда самарцам ждать повышения процентных ставок по ипотеке и другим кредитам

А может быть взять ипотеку, пока ставки низкие? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Господдержка как драйвер

Несмотря на все связанные с пандемией сложности, 2020 год стал одним из самых успешных для развития ипотечного кредитования. Спрос на ипотеку подстегнули как низкая ключевая ставка ЦБ (а, следовательно - рекордно низкие ставки по банковским займам), так и госпрограмма с дополнительными льготами. В результате самарцы охотно шли в банки и заключали ипотечные сделки.

- За 2020 год банк «Открытие» выдал в Самарской области около тысячи ипотечных займов на сумму около двух миллиардов рублей, - рассказала управляющий банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи. - Это на 65 % больше, чем в 2019 году. Мы видим, что в 2021 году спрос остается большим, только за первый квартал мы выдали уже более 300 ипотечных кредитов на сумму свыше 500 млн рублей. Это связано с текущей доступностью ипотеки - предлагаемая ставка по госпрограмме в банке «Открытие» составляет всего 5,59 %.

Аналогичная ситуация складывается в других банках.

- По итогам 2020 года Абсолют Банк в Самарской области выдал более 2,3 млрд жилищных кредитов и сохранил свои позиции в топ-7 лидеров ипотечного рынка в регионе. С начала 2021 года Абсолют Банк в Самарской области выдал жилищных замов почти на 0,6 % млрд рублей. Драйвером остается ипотека на вторичное жилье. Доля выдач по ней достигла 86 %, - сообщил руководитель Абсолют Банка в Самаре Алексей Ларгин.

В Самарском отделении Сбера рассказали, что за 2020 год выдали почти 20 тысяч кредитов на сумму в 33,5 млрд рублей. Это на 54 % больше, чем в 2019 году. А за первый квартал 2021 года самарцы взяли в Сбербанке 4,7 тысяч ипотечных займов на 8,5 млрд руб лей (прирост +77 %).

- Средний чек ипотечного кредита за 2020 вырос на 13 %, - пояснила начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Самарского отделения Сбербанка Ольга Третьякова. - По Самарской области он составил в среднем 1,7 млн рублей, по Самаре чуть больше - 1,9 млн рублей. Одним из драйверов стали программы ипотеки с господдержкой. В 2020 году в рамках таких программ можно было оформить ипотечный кредит по сниженной ставке. С момента запуска ипотека с господдержкой сразу же показала свою востребованность. Сейчас льготная программа является лидером в выдачах на первичном рынке, она будет действовать до 1 июля 2021 года, но информации о ее продлении пока нет, поэтому текущая льготная программа может стать последней возможностью взять дешевую ипотеку.

В этом году спрос на покупку недвижимости в Самарской области сохраняется на высоком уровне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спрос на подъеме

Заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Самарский» ПСБ Ольга Грачева отметила, что в первом квартале 2021 года в Самарской области ПСБ выдал жилищных кредитов на 23 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

- Это свидетельствует о том, что в регионе сохраняется устойчивый спрос на ипотечные продукты, в том числе благодаря комфортным условиям кредитования, позволяющим самарцам не откладывать решение жилищного вопроса, - уверена Ольга Грачева. - Наибольшим спросом у клиентов ПСБ пользуются госпрограммы - «Госпрограмма-2020», «Военная ипотека», «Семейная ипотека», позволяющие приобретать недвижимость на первичном рынке. Отмечу, в 2020 году ПСБ в очередной раз стал лидером по выдаче кредитов военнослужащим: банк занимает 40 % рынка военной ипотеки.

Управляющий Банком ВТБ в Самаре Максим Папков также отмечает: в этом году спрос на покупку недвижимости в Самарской области сохраняется на высоком уровне.

- Мы видим, как месяц к месяцу растет объем выданных ипотечных кредитов - по итогам марта мы оформили жилищных кредитов на 38 % больше, чем в феврале, - пояснил Максим Папков. – Всего в первом квартале ВТБ провел в регионе более 1,6 тысячи ипотечных сделок на сумму свыше 3 млрд рублей. Наша стратегическая задача - сделать ипотеку для населения максимально доступным и выгодным продуктом, поэтому в начале апреля ВТБ снизили ставку по программе с государственной поддержкой до 5,8 % и по программе рефинансирования - до 7,8 %. Заемщики сразу же отреагировали на эти изменения, и мы видим увеличение числа заявок на кредиты по данным программам.

Максим Папков считает, что высокие темпы роста по ипотеке в 2021 году сохранятся, хотя они будут ниже, чем в прошлом году.

- Это связано с сохранением неопределенности в части условий продления госпрограммы и изменившимся трендом на рост ставок, - пояснил он.

Цены на квартиры растут

Сегодня одним из препятствий для роста ипотеки служит также состояние самарского рынка недвижимости. Как отметила Ольга Третьякова, сейчас в Самарском отделении Сбербанка почти шесть тысяч одобренных заявок на ипотеку, которые находятся в статусе поиска объекта недвижимости. В банке «Открытие» также подчеркнули, что готовы выдавать гораздо больше кредитов, но выбор на самарском рынке жилья сейчас находится на низком уровне: почти 50 % сделок приходится на вторичное жилье, собственники которого необоснованно высоко поднимают цены.

Эксперты отмечают: весной и в начале лета 2020 года именно госпрограмма льготной ипотеки стала спасением для строительного рынка, она помогла не стагнировать рынку недвижимости в Самарской области.

- В июне доля выдач ипотеки по госпрограмме достигала 50 % от общего числа выдач. Но уже в конце июля и августе рынок вторичного жилья на фоне роста цен на первичку стал заметно оживать, - отмечает Алексей Ларгин. - В начале 2021 года доля сделок на вторичном рынке Абсолют Банка вернулась к показателям прошлого года - 80 %. Сегодня она составляет 86 %.Мы прогнозируем, что до конца 2021 года она сохранится на этом уровне. Побочным эффектом госпрограммы стала раскрутка цен на квартиры в новостройках. Если практически весь 2019 год стоимость квадратного метра на первичном рынке держалась на уровне 45 тысяч рублей, то в апреле, момент запуска госпрограммы, началось последовательное подорожание. Наиболее резкий скачок цен произошел в октябре. В первую очередь он был вызван ажиотажным спросом на первичку из-за отсутствия гарантий продления программы господдержки после 1 ноября 2020 года. Но в Абсолют Банке можно оформить займ на готовую квартиру по ставке 7,84 % годовых. Это всего на 1,34 % больше ставки по госпрограмме.

Ставки не станут ниже

Как отметил Алексей Ларгин, в апреле 2021 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Самаре достигла 53 тысяч рублей. Вторичная недвижимость в Самаре подорожала с 58,1 тысячи рублей за квадратный метр до 62 тысяч рублей. Но это квартиры, в которые можно заселиться практически сразу после сделки, и они не требуют значительных затрат на ремонт.

Зарина Плукчи отметила, что решением в ситуации с ремонтом в новостройке может стать комбинированный кредит.

- В банке «Открытие» потребительский кредит на ремонт до 2 млн рублей можно «присоединить» к ипотечному, ставка составит 7,8 % годовых, а платежи будут распределены равномерно на весь срок ипотечного кредита, - отметила она. Это позволит сразу сделать ремонт и въехать в новое жилье. - А для новостроек, которые используют проектное финансирование нашего банка, ставка на все время строительства составит всего 1,99 % годовых.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены на вторичку будут набирать обороты.

- Возможен рост цен еще на 3-5 % до конца первого полугодия 2021 года, - сообщил Алексей Ларгин. - Также мы прогнозируем рост выдач ипотеки на 5-10 %, - в основном за счет спроса на готовые квартиры и низких ставок по жилищным кредитам. Главным сдерживающим фактором будет увеличение цен на недвижимость. А вот снижения ставок по жилищным кредитам ждать точно не стоит. Напротив, в связи с повышением главного финансового индикатора - ключевой ставки Центробанка - возможен постепенный рост ставок по стандартным программам жилищного кредитования.

Помимо ипотеки стабильным спросом среди самарцев сейчас пользуются потребительские и автокредиты. Зарина Плукчи подчеркнула, что ставки по потребительским находятся на своем историческом минимуме.

- Сейчас в банке «Открытие» можно взять новый потребительский кредит и рефинансировать до 10 имеющихся по ставке от 5,5 % годовых - отметила эксперт. - Средняя сумма потребительского кредита сейчас составляет около 640 тысяч рублей, это примерно аналогично уровню прошлого года. Цели потребкредитования остаются прежними - обучение, ремонт, покупка дорогой техники. В 2021 году в связи со стабилизацией ситуации во многих отраслях экономики мы ожидаем рост рынка потребкредитов.

Приходить в офисы большинства банков для оформления кредитов вовсе необязательно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все в онлайн

Одна из главных тенденций развития современных банковских сервисов - уход в онлайн и цифровизация бизнеса. Так, например, банк «ВТБ» в 2020 году провел первые полностью дистанционные сделки по ипотеке и автокредитам, началась эмиссия цифровых карт, полностью обновлен ВТБ Онлайн.

- К 2022 году ВТБ намерен обеспечить 100 %-ную доступность своих продуктов в цифровых каналах, а также осуществлять до 50 % продаж дистанционно, - пояснил Максим Папков. - Одно из важных направлений цифровизации- переход с бумажного на электронный документооборот с клиентами. ВТБ одним из первых запустил технологию цифрового подписания документов, а весной прошлого года тиражировал сервис на всю сеть отделений. При обслуживании клиента сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные таким способом договоры хранятся в электронном архиве банка и доступны клиенту в специальном разделе ВТБ Онлайн в любое время. На сегодня доля операций среди самых востребованных услуг в сети, оформляемых клиентами в электронном формате, в самарских офисах банка составляет более 50 %.

Алексей Ларгин отметил, что к онлайн-сервисам клиенты банков сегодня активно прибегают практически во всех ключевых направлениях, в том числе в сегменте ипотеки.

- Сейчас почти 100 % заявок от агентств недвижимости и застройщиков мы получаем дистанционно, 95 % заемщиков делают заказ оценки квартиры на сайте банка через онлайн-систему SRG, - пояснил он. - Ожидаем, что доля заемщиков, использующих онлайн-сервис «Ипотека под ключ» от Абсолют Банка, к концу первого полугодия 2021 года достигнет 15 % от общего числа. Более 86 % заемщиков вносят ежемесячный платеж и частичное досрочное погашение кредита через мобильное приложение «Абсолют Mobile» или интернет-банк «Абсолют Online». За год в 2 раза увеличился спрос на справки в электронном виде. Наиболее активно использовать онлайн-сервисы наши клиенты стали в 2020 году из-за пандемии и ограничительных мер.

В ПСБ рассказали: среди самарцев сегодня востребованы не только непосредственно оформление банковских продуктов онлайн, но и дополнительные сервисы.

- В апреле 2021 года мы запустили сервис страхования жизни и здоровья заемщиков в интернет- и мобильном банке. Он доступен при оформлении потребительского кредита. Потенциальному заемщику достаточно выбрать интересующую кредитную программу и в онлайн-заявке подтвердить свое согласие на оформление кредита со страховой программой. В случае положительного решения клиент банка получает смс-уведомление с условиями по кредиту и в мобильном или интернет-банке подтверждает оформление займа. Денежные средства поступают на счет в течение 5 минут. Новому клиенту после получения предварительного положительного решения для оформления займа потребуется один раз посетить офис на этапе заключения кредитного договора. Теперь при оформлении страховки в цифровых каналах клиент может получить скидку по потребительскому кредиту до 5 п. п. Размер ставки зависит от срока кредитования, суммы заемных средств и наличия страховки, - пояснила Ольга Грачева. - С марта текущего года клиентам ПСБ стал доступен также онлайн-сервис подбора паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Для начала инвестиций в ПИФ достаточно суммы от 1000 рублей. А в феврале 2021 года мы также запустили сервис онлайн-заявок на рефинансирование ипотеки и покупку недвижимости на вторичном рынке. Предварительное одобрение ипотечного кредита клиент получает за несколько минут. Посещение ипотечного центра банка потребуется только один раз - на этапе заключения сделки.

КСТАТИ

Как инвестировать без потерь

Елена Попова, директор Райффайзенбанка в Самарской области:

- В прошлом году начать инвестировать население подтолкнули низкие ставки по депозитам. К тому же, торговля на бирже стала доступнее. Теперь покупать и продавать ценные бумаги можно в мобильном приложении, нет порога для входа. Буквально на днях наша управляющая компания «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг. Это сервис подбора оптимального портфеля из паевых инвестиционных фондов, который формируется исходя из продуктового профилирования клиента. Клиент отвечает на вопросы, ответы анализируются, и сервис предлагает решение. Но биржа - это в любом случае риски, рост может смениться падением. Инвестировать нужно имея «подушку безопасности», взвесив возможный убыток и оценив свой риск-профиль.

Покупать бумаги на 3-5 тысяч рублей в месяц лучше, чем инвестировать сразу крупную сумму. Небольшие суммы вложений помогут избежать разочарований в фондовом рынке в случае их потери. А регулярные инвестиции увеличивают шанс на удачное вложение. Еще один лайфхак - это не инвестировать всю сумму в один день. Лучше покупать бумаги понемногу.

На мой взгляд, сумма для вложения в биржу не должна превышать месячный доход в течение года. Остальные сбережения целесообразно держать на депозите или на накопительном счете.

КОМПЕТЕНТНО

Закончится госпрограмма - снизится спрос на новостройки

Константин Балдуев, директор территориального офиса Росбанка в Самаре:

- По итогам 1 квартала 2021 г. мы не отмечаем заметного снижения спроса в сегменте выдач ипотечных кредитов: за данный период «Росбанк Дом» выдал 29,3 млрд руб. кредитов в денежном выражении, что на 22% выше аналогичного периода прошлого года, объем выдач за март 2021 г. на 16% выше, чем показатель февраля. Наиболее вероятным видится сценарий динамики рынка, который предполагает снижение спроса на ипотечные кредиты на первичном рынке жилья после завершения госпрограммы «Льготная новостройка». Снижение объема выдач по итогам 2021 г. (с учетом понижательного давления роста ставок на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ и после завершения госпрограммы) мы оцениваем в диапазоне -5%/-10% к показателю 2020 г.

2020 год был рекордным для всего рынка ипотечного кредитования. По итогам года «Росбанк Дом» выдал в Самарской области ипотечных кредитов на общую сумму более 1,5 млрд рублей. В первом квартале 2021 года объем выдач в Самарской области составил порядка 280 млн рублей.

Уровень одобрения в нашем банке остается стабильным на протяжении длительного времени. Мы продолжим придерживаться стратегии ответственного кредитования.