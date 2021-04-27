Вкусно и современно: пятый хлебозавод встретил 65-летие обновленным

Евгений Афанасьев вручил награды лучшим сотрудникам предприятия. Фото: ОАО «Самарский хлебозавод №5»

Новая веха предприятия с историей

ОАО «Самарский хлебозавод №5» вот уже 65 лет радует жителей Самарской области качественной продукцией. К этой серьезной дате предприятие подошло современным и технологичным, сохранив лидерские позиции в хлебопекарной отрасли и добрые традиции командного духа. Поздравить с юбилеем сотрудников крупнейшего регионального предприятия в отрасли хлебопечения приехал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев. В качестве гостя на предприятии побывал и корреспондент «КП», а экскурсию по хлебозаводу провел лично генеральный директор Андрей Трофимов. Он напомнил, что с 2012 года хлебозавод работает в составе ГК «Каравай» и за это время было сделано немало, чтобы встретить юбилейный год с высокими достижениями. В модернизацию производства за такой короткий срок было инвестировано 600 млн. рублей: переоборудован цех по тестосмешиванию, появились линии фасовки и упаковки, установлены новые печи и батонная линия, а прямо сейчас завершается монтаж оборудования для выпуска ржаной и всеми любимой классики – хлеба «Старосельский».

Андрей Трофимов рассказывает, какой путь проходит тесто, перед тем как стать хлебом. Фото: ОАО «Самарский хлебозавод №5»

- Благодаря запуску новой линии мы увеличим объемы производства «Старосельского» хлеба, который очень востребован. Так же мы поставляем нашу продукцию в другие регионы и нам необходимо наращивать темпы и обогащать ассортимент, - рассказал гендиректор предприятия.

Монтаж новой линии почти завершен, впереди пусконаладочные работы. Фото: ОАО «Самарский хлебозавод №5»

С обогащением ассортимента у предприятия проблем нет, ведь на хлебозаводе есть собственный цех по производству дрожжей и заквасок, что позволяет экспериментировать и обеспечивать еще более высокое качество хлеба, а не довольствоваться малым и ингредиентами, как у всех. А вот новые рецептуры рождаются в лаборатории предприятия, а лучшие продукты отбирает дегустационная комиссия. Благодаря такой технологичности и слаженной работе хлебозавод выпускает 25-30 новинок в год. Например, не так давно были представлены фруктовые корзиночки с вишней: они выпекаются из песочного теста, внутри огромное количество ягод - начинка занимает не менее 48% выпечки. Или идеальная пара - ржаной «Мистер Грейн» с морковью или «Миссис Грейн» с пророщенным зерном пшеницы и злаками – они только готовятся к покорению хлебной полки.

Евгений Афанасьев и Андрей Трофимов обсуждают новую технологию создания хлеба «Старосельский». Фото: ОАО «Самарский хлебозавод №5»

Продукция завода разнообразна и интересна. Здесь даже самый капризный эстет точно найдет для себя что-то по вкусу. Например, линейка прибалтийских хлебов: пшеничный хлеб с осолодованными зернами ржи «Эстонский», заварной пряный хлеб «Литовский» с семенами подсолнечника и ароматный «Рижский» с тмином на солодовой заварке. Нежный хлеб для тостов с идеальной структурой «Half toast» и абсолютный хит хлеб «Деревенский», а про полезный для здоровья и фигуры хлеб «ЗОЖ» из пророщенного зерна говорят с 2002 года и он не теряет своей популярности.

Здесь тесто разделяется на порции и спешит оказаться в формах. Фото: ОАО «Самарский хлебозавод №5»

- Мы переосмыслили белые хлеба и вернули им историческую форму, - рассказывает Трофимов про хлеб «Деревенский». – Сделали хлеб не в форме буханки, а в форме каравая. Благодаря особой технологии производства хлеб получается, как будто из русской печи, он максимально сохраняет влажность и дольше остается мягким и вкусным. Этот продукт очень понравился нашим потребителям.

В современных газовых плитах готовится партия свежего хлеба. Фото: ОАО «Самарский хлебозавод №5»

У хлебозавода большие планы и в ближайшее время начнется строительство нового цеха, благодаря чему можно будет более глобально расширить ассортимент и полностью удовлетворить спрос потребителей.

Андрей Трофимов презентует уникальные продукты Хлебозавода №5. Фото: ОАО «Самарский хлебозавод №5»

– Столько лет существовать на рынке – значит, иметь признание у потребителей, - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев. - Продукция пятого хлебозавода знакома всем жителям нашей области. Такие предприятий хлебопекарной промышленности немного. Ежедневно выпускать 45 тонн хлеба для жителей Самарской области и соседних регионов непросто, учитывая высокую конкуренцию на рынке. Предприятие имеет стабильную загрузку, дает рабочие места, реализует социальные проекты. За все это хочется поблагодарить весь коллектив и руководство завода, - отметил Евгений Афанасьев и отправился на производство, чтобы увидеть, кто и как создает так любимый жителями области и соседних регионов хлеб.

Температура, время приготовления – автоматика контролирует все тонкости. Фото: ОАО «Самарский хлебозавод №5»

Кстати, про социальные проекты. Именно «Самарский хлебозавод №5» построил в Самаре две инклюзивные площадки: одну городскую на территории центра «Жемчужинка» и вторую для детей инвалидов сирот по просьбе БФ «Евита», помогающего паллиативным детям.

Благодаря круглой форме хлеб получается еще вкуснее. Фото: ОАО «Самарский хлебозавод №5»

По словам Андрея Трофимова, так предприятие укрепляет командный дух, мотивирует сотрудников на хорошее настроение, ведь выпекать хлеб, как и делать добрые дела можно только с чистыми помыслами.