От одобрения до новоселья: шесть шагов для тех, кто покупает квартиру в ипотеку

Ничего сложного в покупке квартиры нет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Недавно эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга посчитали, что жителям Самары для того, чтобы накопить на однушку, нужно минимум семь лет. При этом, чтобы сделать это быстрее, нужно будет немного сократить свои расходы. А ведь всё это время нужно где-то жить и оплачивать съемное жилье… Не удивительно, что ипотека сегодня становится всё более популярным, да и для многих единственным способом решения жилищного вопроса. Процедура выдачи такого кредита максимально прозрачна и хорошо отработана, от формирования самостоятельной заявки до момента получения заветной SMS о том, что ипотека одобрена, проходит совсем немного времени.

И вот банк уже готов выдать деньги, вы уже переклеиваете обои в супружеской спальне… но пока в мечтах. Чтобы мечты скорее стали реальностью, не стоит тянуть: впереди еще шесть простых шагов, которые мы поможем пройти быстрее и с наименьшими потерями.

Шаг 1.

Выбираем квартиру.

Да-да, далеко не всегда за ипотекой люди обращаются, уже имея под рукой конкретное предложение. Вы примерно обрисовываете в голове свои пожелания и возможности, а уже потом, получив согласие от банка, приступаете к конкретным поискам. Конечно, здесь отсидеться дома не получится – проверять, насколько фотографии квартиры соответствуют реальности, придется самостоятельно. Также, увы, можно столкнуться с тем, что специалисты рынка недвижимости будут предлагать в первую очередь не те варианты, которые понравятся вам, а то, что им нужно продать.

Совет: Воспользоваться можно не только помощью риэлтора, но и услугами онлайн-сервиса по подбору недвижимости. В этом случае все предложения, подходящие под ваши требования, будут доступны в вашем личном кабинете «ДомКлик». А еще здесь можно увидеть, как менялась цена объекта и сразу же сравнить с другими похожими предложениями примерно в этом районе.

Шаг 2.

Получаем одобрение от банка.

Большой плюс покупки квартиры в ипотеку – это то, что банк за вас проверит недвижимость на возможные обременения, выяснит, нет ли скрытых собственников, есть ли риски по сделке. Для этого нужно представить в банк все необходимые документы, а точнее их нужно самостоятельно загрузить в личный кабинет «ДомКлик». Возможно, какие-то справки придется дособирать.

Совет: чтобы получить одобрение быстрее, можно воспользоваться онлайн-сервисами банков, например, «ДомКлик» от Сбера. В сделку можно сразу добавить продавца или риэлтора, чтобы он мог контролировать сделку и загружать необходимые документы на объект. Заявки с полным пакетом документов на объект рассмотрят в приоритетном порядке.

Шаг 3.

Оформляем страховой полис.

Единственная обязательная страховка, которую вам предстоит оформить, – это страхование купленного жилья. Однако, если вы оформляете страхование жизни или здоровья, тогда ставка будет на 1% ниже.

Совет: Взвешенно и обдуманно подходите к выбору вида страхования и страховой компании.

Шаг 4.

Выбираем способ расчета.

Расчет – самое важное в сделке с недвижимостью. Здесь безопасность продавца и покупателя может быть гарантирована сервисом безопасных расчетов, при котором продавец получит денежные средства только после перехода права собственности к покупателю. Наличный расчет – самый небезопасный.

Совет: заранее выясните у продавца или риэлтора, какой способ расчетов предполагается и воспользуйтесь безопасными расчетами.

Шаг 5.

Приходим на сделку.

Менеджер банка пришлет на ознакомление кредитный договор. Его стоит заранее прочитать, чтобы сэкономить время уже на сделке. В выбранный день нужно приехать в отделение банка с паспортом, СНИЛС и документами на недвижимость. С собой нужно иметь деньги на первоначальный взнос и на оплату всех выбранных услуг.

Совет: До выдачи ипотечного кредита не меняйте место работы, не берите другие кредиты и не оформляйте кредитные карты. Это может негативно повлиять на окончательное решение банка.

Шаг 6.

Оформляем право собственности.

За самостоятельным оформлением перехода права собственности нужно обращаться в МФЦ, где нужно будет собрать все документы по предоставленному списку и предоставить их специалисту. Если же речь идет про жилье в новостройке, право собственности оформляется только после сдачи дома в эксплуатацию.

Совет: Чтобы не тратить время на самостоятельное оформление перехода права собственности, можно воспользоваться сервисом «ДомКлик» – «Электронная регистрация». В этом случае все заботы по оформлению перехода права собственности или права требования будут не на вас.