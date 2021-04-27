Вместо Европы – Калининград, вместо Азии – Тюмень: куда можно улететь из Самары после новых ограничений

Заграничные рейсы из Самары пока можно пересчитать по пальцам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Границы с Турцией и Танзанией закрыты, Европа не ждет в гости, а в Азии продолжается локдаун. Роспотребнадзор не советует самарцам планировать заграничные поездки. Однако кое-куда самолеты все же летают, и некоторые возможности устроить отдых все же имеются. Выяснили, куда сегодня еще можно улететь из Самары, и какие направления полетов могут открыть из Курумоча в ближайшее время.

Расписание – не гарантия полета

В сезонном расписании международного аэропорта «Курумоч» до сих пор фигурирует немало заграничных названий. Здесь и турецкая Анталья, и иорданская Акаба, и греческий Пафос, и Дубай, и Минск, и Самарканд – кажется, что все границы по-прежнему открыты. Однако, как выяснилось, в реальности направлений полетов гораздо меньше.

Как стало известно журналисту «КП-Самара», сейчас из «Курумоча» регулярно отправляются рейсы в Дубай и Рас Эль Хайму (ОАЭ), в Ош и Бишкек (Киргизия), в Ереван (Армения), в Ларнаку (Кипр). Более того, с мая расписание рейсов в Дубай из Самары вырастет.

- Выполнять дополнительные полеты в Дубай с 1 мая будет авиакомпания AzurAir, - сообщили в аэропорту «Курумоч». – Рейс запланирован раз в неделю, по субботам. Вылет из Самары планируется в 03:45, прибытие в Дубай – в 08:30. Обратный рейс запланирован по воскресеньям на 00:30, прибытие в Самару – в 05:20. Продолжительность полета составит 5 часов.

Что касается рейсов в Анталью, то на сайте аэропорта вывешено предупреждение: с 15 апреля по 1 июня авиасообщение с Турцией приостановлено. По вопросам возврата билетов и организации вывозных рейсов пассажирам рекомендуют обращаться к туроператорам и непосредственно в авиакомпании.

В сезонном расписании из Курумоча присутствуют многообещающие направления: с 7 мая в расписании стоят рейсы в Минск, с 20 мая - в Каир, с 4 мая - в Душанбе, с 29 апреля и 27 мая - в Бишкек, с 4 мая - в Самарканд. Все эти направления заявила авиакомпания Nordwind. Однако, как выяснилось, радоваться рано: никаких гарантий вылета самолетов в этих направлениях пока нет.

- Из аэропорта Самара в данный момент наша авиакомпания осуществляются международные рейсы в Ереван ежедневно по пятницам, а также в Бишкек по четвергам, - сообщили журналисту «КП-Самара» в авиакомпании Nordwind. - По рейсам в Минск и Каир информация будет позднее, остальные перечисленные рейсы пока не планируются.

Открылся Кипр

Впрочем, несмотря на ограниченность выбора, за границу самарцы летают, и довольно активно. Как рассказала журналисту «КП-Самара» генеральный директор «Самараинтур» Серафима Сегал, наибольшим спросом сейчас пользуются Объединенные Арабские Эмираты.

- Летают и чартеры, и регулярные рейсы, в два аэропорта - Дубай и Рас Эль Хайму, - пояснила она. – На днях после долгого перерыва вылетел первый рейс из Самары на Кирп, в Ларнаку, это направление тоже сейчас популярно. С 7 мая запланирован рейс в Ереван, на базе этого рейса у нас собрана интересная экскурсионная программа. Каира в расписании пока нет, хотя мы его очень ждем. Ростуризм объявил, что вылеты будут организованы из 20 городов, но вошла ли Самара в этот список – пока неизвестно.

Азия закрыта, в Европу не летают

Для тех, кому такой выбор маловат, есть возможность улететь отдыхать с пересадкой в Москве.

- Самарские туристы активно летят через Москву на Кубу, - рассказала Серафима Сегал. – Много предложений на разный бюджет сейчас есть на Мальдивах. Открыто прямое авиасообщение через Москву с Сейшелами. Но это, конечно, не массовый туризм, такие объемы, которые брала на себя Турция, сейчас способен будет заместить только Египет.

Как рассказала Серафима Сегал, из европейских стран сейчас открыта для российских туристов только Сербия, да и то – с пересадкой в Москве.

- Черногория закрыта, Европа вся закрыта, очень ждем Грецию, но пока этот вариант для самарцев тоже недоступен, - отметила она. – Азия закрыта для туристов вся. В США есть рейсы в Нью-Йорк и Майами из Москвы, однако воспользоваться ими могут только те, у кого уже есть виза, новые визы временно не выдаются.

Вместо заграницы туроператоры предлагают самарцам осваивать внутренний туризм.

- Большим спросом сейчас пользуются полеты в Калининград, Анапу, Симферополь, Санкт-Петербург, - говорит Серафима Сегал. – Вместо азиатских стран можно полететь на Алтай, на Байкал или, например, в Тюмень – там термальные источники и очень красиво.

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