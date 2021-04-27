Погода на майские праздники в Самаре 2021: дожди во все важные дни

В эти майские самарцам будет сложно выбрать удачный день для выезда на природу Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Росдгидрометцентр и сервис Gismeteo представили прогнозы погоды, рассказывающие, чего ждать жителям Самары в майские выходные. Синоптики предполагают, что будет тепло, но на протяжении большей части каникул вероятны дожди. И ни одного по-настоящему солнечного дня в начале мая погода самарцам не подарит. Рассказываем, какая погода будет на майские праздники в Самаре 2021.

За влажным 30 апреля наступит прохладное 1 мая. Воздух прогреется лишь до 15 градусов тепла, а вечером интенсивный, до 12 м/с, ветер снова принесет дождевые облака. В ночь на 2 мая вероятен довольно-таки обильный дождь, а под утро - ухудшение видимости на дорогах из-за тумана. Однако к 10:00 дождь закончится. Большая часть дня Пасхи обещает быть пасмурной, но обойдется без существенных осадков.

3 мая, наконец, немного потеплеет. Температура днем может подняться до 19 градусов, а ночью - до 10. Самым теплым и солнечным выходным днем в начале мая станет среда: плюс 23, без осадков. А затем погода снова испортится. С 6 по 10 мая включительно ожидается облачная погода с ежедневным дождем. Кроме того, 7 и 10 мая Gismeteo прогнозирует сильный ветер, который метеорологи обычно классифицируют как потенциально опасный.

Наибольшее количество осадков предположительно выпадет 9 мая, в день Парада Победы.

Не столь пессимистичен в ожиданиях сервис Яндекс.Погода. Он обещает пасмурную, но сравнительно сухую неделю выходных с 3 по 9 мая 2021, с дневной температурой воздуха даже несколько выше климатической нормы. Но по его прогнозу, 9 мая вернутся холодные ночи - в темное время суток температура будет опускаться до 1 градуса тепла. А значит и на почве не исключены заморозки.

Погода на майские праздники в Самаре 2021 обещает быть не для всех комфортной. Но ничего аномального в ней пока не предвидится.

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