Погода на 1 мая в Самаре 2021: праздник получится пасмурным

Серый и зеленый будут доминирующими цветами погоды начала мая 2021 Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Погода на 1 мая в Самаре 2021 обещает быть такой, что мало кто станет горевать об отмене традиционной демонстрации в Праздник весны и труда. Как синоптики Гидрометцентра России, так и погодные сервисы говорят о том, что день будет пасмурным, невзрачным и расходятся во мнении лишь относительно времени начала дождя ночью.

Утро 1 мая встретит самарцев бодрящими 7 градусами тепла. И хотя к обеду температура поднимется до 15-19 градусов, солнце вряд ли покажется. В течение дня будет усиливаться ветер, который пригонит новые дождевые облака. Росгидрометцентр и «Яндекс.Погода» говорят о том, что дождь может начаться уже вечером, а Gismeteo обещает интенсивные осадки поздно ночью на 2 мая. В любом случае, выезды на природу лучше планировать именно на хмурый первомай, поскольку дни до и после будут более мокрыми. Автомобилистам также следует учесть, что утром 2 мая видимость на дорогах может ухудшиться из-за тумана.

Народные поверья связывают с 1 мая приметы, которые позволяют прогнозировать погоду на оставшуюся часть месяца. Якобы холодный день обещает теплый финал весны и наоборот. В этом плане синоптик из первомая 2021 весьма неопределенный. Обильный дождь и прохлада предвещают обильный урожай зерновых, однако и тут ясности не предвидится.

Остается довольствоваться лишь тем, что погода не помешает развлекательным мероприятиям в парках Самары, запланированных на день 1 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как пожарить шашлык в Самаре на майские праздники 2021 и не прогореть

Выяснили, можно ли легально пожарить шашлык в черте Самары, и где именно

(подробности)

Погода на майские праздники в Самаре 2021: дожди во все важные дни

Синоптики прогнозируют дожди на протяжении большей части выходных

(подробности)