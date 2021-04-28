В национальном парке «Самарская Лука» появился Информационный центр для туристов

Музейный уголок постоянно пополняется новыми экспонатами Фото: Анна ФЕДОРОВА

НЕ ПРОЕЗЖАЙТЕ МИМО!

Сосновый Солонец (название намекает на два достоинства - солончаковые почвы и сосновые леса) расположился в прекраснейшем месте нашей губернии - посреди национального парка Самарская лука. Что поделать - во все времена людям хотелось жить среди красоты, даже нашим далеким предкам. Когда-то здесь располагалось городище, датируемый аж четвертым веком до нашей эры. А современное село ведет свою историю с 17 века - здесь проходил почтовый тракт, по которому позже гоняли «колодников» в Сибирь. Впрочем, давно ли это было? Здание больницы на Симбирском тракте, построенное в 1812 году, до сих пор… используется по назначению. Но здесь и без нее есть, на что посмотреть.

К примеру, на величественную дубовую аллею, посаженную потомками графа Орлова недалеко от поместья. Остатки этого дворянского гнезда тоже можно увидеть - советскую эпоху пережил лишь флигель, в котором во времена СССР располагалась АТС. Один дуб, который здесь считают деревом исполнения желаний, превосходит другие по былой мощи - вчетвером ствол не обхватишь! Совсем недалеко от этого старожила, на улице Лесной (как символично!) располагается Сосново-Солонецкое участковое лесничество. В его-то здании и открылся очередной информационный центр национального парка «Самарская Лука».

- На территории приоритетного для нас экологического туризма мы открываем очередной очень важный объект, - отметил руководитель Департамента туризма Министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. - Информационные центры предоставляют информацию о правилах посещения парка, маршрутах, привлекают внимание к внутреннему туризму. Рад, что проект реализован в партнерстве с социально-ответственным бизнесом - Новокуйбышевским НПЗ.

И МУЗЕЙ, И ШКОЛА

Поддержка нефтяников помогла превратить домик лесничества в просветительский центр. Помещение отремонтировали и превратили частично в музей, частично - в школу ответственного отношения к природе родного края. С одной стороны, любой посетитель сможет получить информацию о маршрутах (здесь они и велосипедные, и конные, и снегоходные) и приобрести путевку, дающую право на посещение национального парка. С другой - узнать о том, как не навредить уникальным представителям местной флоры и фауны, многие из которых занесены в Красную книгу. Второй аспект поможет правильно воспитывать юное поколение: для экологических уроков здесь теперь имеется все необходимое - проектор, экран, компьютер и складная мебель.

В Центре имеется уголок, который будет интересен и ребятам, и взрослым - это музейная экспозиция, в которой представлены прелюбопытные предметы из истории местного населения. Через Сосновый Солонец, который сам по себе интересен и природой, и историей, проходит путь на Винновку, которая является местом притяжения для туристов и паломников. Мужской монастырь расположен в этом селе на берегу Волги и притягивает людей не только святостью, но и красотой. Монахи поддержали открытие информационного центра всей душой: перед традиционным разрезанием ленточки Отец Аристарх провел службу и освятил Центр, которому предстоит направлять и просвещать людей. Которые должны знать: чтобы прикоснуться к красоте, ее необязательно трогать. Можно просто увидеть. И почувствовать…

НАША СПРАВКА

НК НПЗ в рамках программы благотворительности ПАО «НК «Роснефть» реализует социально-значимые проекты более 10 лет. В частности, в Новокуйбышевске были реконструированы детский сад «Буратино», здание под школу по ул. Миронова, 11 и построена новая дорога по ул. Киевской.