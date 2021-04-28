Что изменится с 1 мая 2021 года в Самарской области: выехать на дачу станет проще, а за границу сложнее

1 мая в Самаре включат фонтаны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многих жителей региона волнует, что изменится с 1 мая 2021 года в Самарской области. Судя по всему, не очень многое. Но несколько новых федеральных законов, вступающих в силу в начале месяца, заметно повлияют на жизнь губернии.

Начнем с приятной мелочи. 1 мая в Самаре открывается сезон фонтанов. В том числе начнет работу любимый горожанами комплекс на склоне площади Славы. Правда, насладиться им в полной мере на майские праздники не даст погода - будет пасмурно, а иногда и прохладно.

1 мая в Самаре начнут ходить дачные автобусы. С мая по сентябрь 57 единиц техники на всех 29 маршрутах будут готовы возить пассажиров по средам, пятницам и в выходные. Стоимость проезда, как и льготы, сохранятся на уровне 2019 года.

На федеральном уровне 1 мая принесет два важных изменения для автолюбителей. Во-первых, начиная с этого дня можно будет оформлять сделки купли-продажи подержанных машин через “Госуслуги”. Процесс организован так, что помогает проверить добросовестность собственника автомобиля и исключить некоторые риски.

Во-вторых, в большую сторону изменятся штрафы за некорректный переезд через железнодорожные пути. Пересечение их вне переезда, выезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также запрещающем сигнале светофора или дежурного, остановка или стоянка на ж/д переезде и другие нарушения из этой серии обойдутся водителям в 5 тыс. руб. вместо прежней 1 тыс.

С начала майских праздников все россияне, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны будут сдавать два ПЦР-теста на ковид в течение пяти дней. При этом жителям Самарской области теоретически придется дважды проверяться на наличие коронавирусной инфекции даже по возвращении из Абхазии. В данном случае от теста освобождены только жители Краснодарского края.

1 мая 2021 года начинают действовать льготы на поступление в профильные вузы для детей сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. В ситуациях, когда на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковым количеством баллов, приоритет отныне будет отдавать ребенку из семьи силовиков.

С начала мая 2021 сотрудников пассажирских автотранспортных предприятий будут штрафовать за высадку детей-безбилетников. Если кондуктор выставит малолетнего “зайца” за то, что тот не оплачивает проезд, ему самому придется выложить от 20 до 30 тыс. руб. пени. Водитель также будет оштрафован на 5 тыс. руб. Впрочем, если ребенок едет без билета в сопровождении взрослого, кондуктор имеет полное право высадить обоих на ближайшее остановке.

1 мая 2021 года проиндексируют пенсионные выплаты тем, кто лишь недавно прекратил свою трудовую деятельность, уже будучи на пенсии. Также доплату за работу в особых условиях начнут получать сотрудники летных экипажей гражданской авиации и некоторые категории работников добывающей промышленности.

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